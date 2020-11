Sergio Muro: "Un artista debe beber de todas las disciplinas, y son innumerables"

Sergio Muro (Zaragoza, 1974) publica dos libros: '100 Consejos para ser artista' y 'La vida es una performance', ambos en el sello Teell. La pandemia ha paralizado una intensa actividad de presentaciones y diálogos que empezaban el viernes 6 en el Museo Pablo Gargallo.

¿Se puede enseñar a ser artista?

La creatividad no se puede enseñar, es como amar. Está en nuestro interior y cada uno debe experimentarla. Pero, si se pueden fomentar los ambientes idóneos para crear y facilitar las herramientas para mejorar nuestras capacidades. Se puede guiar dando unas pautas e indicando artistas interesantes, para que cada uno los aplique en su proceso diario. Ser artista no es solo crear, hay que saber promocionar bien tu obra. Esa parte de gestión la obvian la mayoría.

¿Quién le enseñó a usted, quién le ayudó?

Yo he sido un autodidacta empedernido, por mi personalidad, pero hubo varios aspectos que creo que influyeron para que empezase a pintar. Mis padres siempre me llevaron de muy niño a exposiciones. Además, mi padre tenía un maletín con pinturas al óleo y multitud de libros de artistas ilustres en casa. Y dos cuadros de Toni Boira que presiden la casa de mis padres. A eso le añadiría, que cuando estudié en la facultad Historia del Arte, afloró mi sensibilidad y una enorme necesidad de expresarme a través del arte (justo cuando dejé el atletismo).

¿Recuerda en qué momento tuvo la sensación de que el arte iba a ser su futuro, cómo se reveló eso?

En la facultad me volqué de manera obsesiva en conocer e investigar a los grandes genios. Tengo miles de bocetos. Pasaba muchas noches pintando hasta la extenuación. Fue mi mejor aprendizaje. Fue ahí cuando envié una carta al pintor Toni Boira pidiéndole consejos para ser artista. Sus palabras me revelaron el camino a seguir. Expuse en Filosofía y Letras, y el refutado crítico Ángel Azpeitia me hizo una reseña muy favorable. Este hecho reforzó mi autoestima como artista.

¿Qué se puede hacer, genéricamente, en el arte?

Adorno dijo que el arte debería ser un delito no cometido. El arte es actitud, intención, gesto y libertad. Se deben de romper nuestras propias reglas, “matar” metafóricamente a nuestros referentes para buscar nuestra voz y ser originales. El arte de manera genérica te transforma, y con él deberíamos intentar cambiar nuestra mirada y la del espectador.

¿Y qué intenta hacer usted? Lo digo porque casi lo ha hecho y lo hace todo, y parece que el artista que es está a medio camino, o en el camino entero de todas las disciplinas.

Yo no me intento etiquetar, creo que es una equivocación. La mayoría de los artistas aprenden a repetir una fórmula, convirtiéndose en grandes artesanos donde se perciben sus dotes manuales. Yo busco experimentar, cometer errores, ya que en los accidentes que ocurren en el proceso creativo, surgen los grandes descubrimientos. Tengo una pulsión interior que me hace sentirme más creador que artista. El mezclarte con artistas de otras disciplinas es fundamental para enriquecer tu perspectiva.

¿Es una aspiración a la totalidad o a la plenitud ser el artista que es?

Exacto. Me gustaría realizar una obra ecléctica, abierta. Una obra total, donde todo tuviese cabida (danza, performance, pintura, música, video, poesía…). Y, sobre todo, sentirme yo mismo una obra de arte, no por sentirme especial, sino para darle sentido a la vida. Arte y vida son inseparables.

¿Qué no se debe hacer jamás? O casi nunca, al menos.

Ir de víctima y ser un vago. El arte requiere mucho trabajo. Desde indagar, documentarse, pensar, mirar, observar, dibujar las ideas, mantener tu legado al día. Y, sobre todo, saber que una idea no sirve de nada si no se realiza.

¿Cómo lleva la egolatría del artista, qué manda más la sinceridad o la vanidad?

No me expongo o estoy en el ámbito artístico por vanidad o egolatría. Quiero bucear en mi ser insondable, y evolucionar como persona. Cuando expongo mis obras, quiero generar un lugar de encuentro y diálogo con los espectadores, donde ellos completen la obra. El arte es no dejar indiferente a nadie, y mis acciones intentan generar reflexión más que el éxtasis del esteta. Creo que dar a conocer tu obra es desnudarte de la manera más honesta que existe.

En ‘Yo soy la obra’ en uno de los carteles, aludía al postureo. ¿Cuánto hay de postureo en su trabajo, en su propia exposición, en sus desnudos…?

Normalmente mis trabajos intentan hacer una crítica a lo que acontece a nuestro alrededor. En “Yo soy la obra”, por un lado, intentaba mostrar que estamos perdiendo la privacidad al exhibirnos constantemente en las redes. Hay una gran necesidad ahora de mostrarse. Se ha banalizado todo. Y por otro, mis desnudos, los muestro para naturalizar el cuerpo, como si fuera un lienzo vivo. Pero me fascina que todavía en pleno siglo XXI eso pueda ser subversivo y provocador.

¿Cómo define la ‘performance’, en qué consistiría?

La ‘performance’ es una actitud. Es tener la intención de comunicar y transformar actos –muchos de ellos cotidianos- en momentos creativos. En la performance, el artista se presenta y no representa –como en el teatro-. Es regalar una idea al espectador, para que la recoja a modo de estímulo (a veces desagradable) para hacerle reflexionar. Es generar momentos únicos e irrepetibles, ya que son fugaces y efímeros.

“Hemos venido a trascender”, dice en uno de los libros, es una afirmación, una broma o una ironía?

Creo firmemente en ese postulado. Sería muy triste que dejemos nuestro destino al devenir de la inercia y la vorágine diaria. Trascender no con la acepción de ser conocidos o famosos, sino de dar lo mejor de nosotros, en cualquier campo de la vida. Tener voluntad y disciplina para ser mejores cada día.

Da muchos consejos, 100, para ser artista en uno de sus libros. ¿Cuántos son inexcusables, imprescindibles, y cuántos son ‘paja’?

Tengo ya muchos años de bagaje en varios entornos como creador, gestor cultural y docente. Creo que todos los que expongo provienen de mi experiencia (otros de la lógica). Le voy a decir varios que aprendí en Londres y EE.UU.: Trabajar mucho, por adelantado y en varias cosas a la vez; tener un “producto” que vender; tener habilidades sociales para estar muy bien conectado; ser honesto contigo y los demás; estar en forma; y ser un buen comunicador.

De todos los consejos, el más valiosos sería: “Haz con pasión todo lo que te gusta”?

La pasión es la virtud que nos lleva a conseguir nuestros sueños. Sin objetivos claros y sin pasión, sólo se dan pinceladas por la vida.

Perdone mi incertidumbre. ¿Quién es, en realidad, Sergio Muro: un atleta, un señor inconformista que exige atención, un incitador, un artista que tiende a la dispersión, un provocador permanente?

Sergio Muro es un ser poliédrico, ávido de hacer cosas, inconformista, y que mantiene viva la curiosidad y las ganas de jugar de aquel niño tímido que fue. Agitar conciencias es mi manera de posicionarme y comprometerme ante el tiempo que nos ha tocado vivir.

¿De qué viven los artistas en tiempos de estado de alarma, de toque de queda o de ‘restricción de movilidad nocturna’?

Según las estadísticas solo el 15% de los artistas en España pueden vivir de su arte. Yo afortunadamente compagino los tres pilares fundamentales, que me retroalimentan, para poder seguir creando y exponiendo mis creaciones. Los que quieran ser artistas tienen que ser versátiles y tener mucha resistencia, y con constancia les llegarán los logros.

¿En qué artistas universales se reconoce o percibe que le han influido?

En pintura mis referentes fueron Pollock con su ‘action painting’ y su ‘dripping’; Goya en todas sus vertientes; el expresionista alemán Ernst Ludwig Kirchner; Basquiat en sus contornos y rotulaciones. Pero un artista debe beber de todas las disciplinas: Hendrix, John Cage, Joseph Beuys, Pina Baus, Bukowski, Panero, Matthew Barney, Buñuel, Víctor Mira, Robert Wiene, Paolo Sorrentino, Madoz… Innumerables, ya que debes estar constantemente alimentándote.

¿Y aragoneses?

A mí me gustaría ser como Jorge Gay. Me lo cruzo todas las mañanas, él va al estudio a trabajar, y yo a mis múltiples actividades. Me lo imagino sereno y tranquilo, sentado delante del cuadro. Con un té o un café en las manos. Sin la presión de tener que hacer otra cosa más que crear. Me gusta mucho su estilo, tan colorido y mediterráneo. También Javier Joven, Lina Vila, Yann Leto, Charo Costa, Esther de la Varga, Sylvia Pennings, David Daza, Harsa o Moñu.