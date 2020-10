Jorge Gay concentra su visión de la modernidad en 130 obras de pintura y dibujo en el Paraninfo

“La pintura es para mí es crecer, darle forma al misterio del universo, y divertirme, y vivir intensamente. Y todo eso, que parecen palabras y palabras huecas, es verdad, es real. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo, hay ir a encontrar ese momento, por eso titulo la muestra ‘Los fugaces párpados’. Es el momento en el que se ve -miramos mucho pero vemos poco-, ese modo de saber ver, ese modo de distinguir entre la maraña lo que es lo importante, eso es pintar. Y eso viene unido desde las cuevas de Altamira, desde las iglesias románicas, desde los palacios, y yo pongo mi pequeño recuerdo, mi pequeño homenaje, el pequeño hilván con el eslabón de la historia, que lo concreto en tres nombres de aquí que son Fermín Aguayo, Luis Berdejo y Marín Bagués, a los que siempre procuro dedicarles algo en las exposiciones que hago, porque en definitiva fueron ellos de los que yo cogí ese eslabón, de los que yo aprendí a seguir haciendo futuro de aquello que había sido pasado”, dice el pintor Jorge Gay Molins (Zaragoza, 1950) que inaugura una gran exposición en las dos salas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con 130 piezas, donde hay pintura y dibujo, murales, película, una mesa donde se produce a diario el milagro de la creación y muchas colaboraciones con el teatro, la música, la danza, el mundo editorial (hay algunos libros de artista) o las empresas, como se pueden ver en dos proyectos: el café ‘La pantera’ o las aguas de Lunares.

La vicerrectora Yolanda Polo definció a Jorge Gay como un pintor grande. Agregó: “Es un pintor completísimo, y el catálogo es un poemario, un libro maravilloso donde se ve la forma de escribr y la forma de llevar y de entender las artes que tienen que ver con su mirada. Ha sido un placer trabajar con él. Se ha implicado en el montaje y ha sido una delicia trabajar con Jorge”.

El rasgo esencial de la pintura

Jorge Gay dijo que estaba abrumado por esas palabras y expresó su gratitud con todo el equipo del Paraninfo (citó a Patricia, María y Sabina), que ofreció “una entrega absoluta para que todo salga adelante”, y también dio las gracias al diseñador y comisario Fernando Lasheras, “que es una persona cómplice con la que yo llevo años trabajando. Gracias a él salen muchas más cosas de las que yo podría ser capaz de hacer por mí mismo”.

El pintor explicó la distribución de las dos salas. En la Goya está “lo que puede considerarse lo canónicamente entendible como pintura y dibujo, lo más esencial de este término, de ese antiguo reto que es pintar: ese gesto remoto y esa antigua mirada que es la pintura”.

Jorge Gay ante la lámpara de su abuelo que lo acompañó en su primera exposición al regresa de roma, ciudad que le marcó porque le permitió el contacto diario con el arte. Guillermo Mestre.

Matizó que son “paisajes para encontrarse con el mundo. El poder definir, poder ir definiendo el día a día, el ir narrando el día a día, esa es la labor del pintor y eso es lo que hay ahí, más directamente vinculado con las sensaciones, con el mundo de la luz, con el mundo de construir el paisaje, el ir a buscar no la verdad sino la bondad”. Hay varias series de dibujos característicos, con su peculiar y denso grafito negro, de series como ‘Los oficios’ y ‘Pescadores’, y sus paisajes pictóricos, con su reconocible iconografía y su distribución, donde los seres humanos ocupan la parte inferior de la pieza. “Creo que es tiempo de modestia, que es tiempo de volver a reconsiderarnos y a volver a estar en la búsqueda de un paisaje en el que seamos capaces de dar todos lo mejor posible… “ Añadió: "Salvo algún lugar inquietante que expresa el otro lado de la vida, el otro del comportamiento, como la maldad, esos paisajes son para ir a encontrar el lugar maravilloso donde poder quedarse. Poder existir y vivir afablemente. Esa es la búsqueda de mi pintura”. Y ahí reconoció la influencia de su maestro Martínez Díaz, y de la gran pintura española del siglo XIX, a la que siempre reivindica, espacialmente a Eduardo Rosales, al que le dedica un poema.

'La sala de máquinas': los signos del amanuense

En la sala Saura, denominada genéricamente ‘Sala de máquinas', el pintor resume la artesanía del creador, la obra en marcha, el trabajo en equipo. “En ella he procurado que estuviera todo aquello que me ayuda a seguir pintando, a seguir haciendo, a salir del estudio. El trabajo del pintor es un trabajo muy solitario, de concentración, pero un día me propusieron hacer alguna escenografía, y vi la posibilidad de salir del estudio. Igual que me gusta estar solo en el estudio las horas que hagan falta, porque parece ser que no sé hacer otra cosa, también me ha encantado todo estos años salir del estudio y compartir mi trabajo con la gente del teatro, de la danza, haciendo las portadas de libros, con los músicos. Todo es fascinante, te enriquece y sirve para seguir adelante y para insistir en la misma piedra y a ser posible no tropezar”.

Señaló que en ‘La sala de máquinas', está todo ese contenido que son los aledaños de ese mundo desde el que se construye la pintura pero con otras herramientas. “No se es moderno por utilizar herramientas modernas, se es moderno porque se es capaz de hacer futuro con la cantidad de pasado que llevas contigo”. Y recordó que había trabajado con los dramaturgos y actores Paco Ortega y Rafa Campos en ‘La visita’, que ha colaborado con el bailarín Miguel Ángel Berna, con el bailarín y coreógrafo Víctor Jiménez de La Mov. Y ahí hay fragmentos del libro ilustrado ‘Zaragoza marina’, que hizo con el finado Javier Delgado, escenografías iluminadas, o un gran mural de diversas piezas que se llaman precisamente ‘Los fugaces párpados’. Toda la muestra está llena de detalles, de figuras que conforman su mundo plásticos: los seres y objetos que son materia de relato, de emoción y de ficción.

Del libro catálpgo, que es un libro de poemas, dijo que está dividido en tres partes. La primera está dedicada a “la pintura como oficio para mí, como la he vivido, cómo la defino; la segunda parte es mi homenaje a tantos pintores que me han emocionado, y que es un modo de reconocer influencias. Que me hubieran emocionado un poco ya era suficiente motivo para dedicarles aunque solo fueran dos líneas. Y la tercera está centrada en mí mismo".

La muestra, anunció la vicerrectora Yolanda Polo, por la situación de la pandemia, se prolongará hasta el próximo mes de marzo de 2021. El pintor dedica la muestra y el catálogo a Nieves, la mujer de su vida.