Regreso musical al Jardín de Invierno

El Ayuntamiento de Zaragoza recupera este verano el Jardín de Invierno, en el parque Grande José Antonio Labordeta, para la celebración de conciertos musicales con el ciclo ‘Música al raso’, que despega este jueves con una variada programación. Serán 16 los recitales que reunirán a destacados nombres del panorama nacional y de la Comunidad desde mañana hasta el 8 de agosto.

El sector de la música es uno de los más afectados a consecuencia de la pandemia, con un actividad paralizada durante más de un año debido al cierre de las salas y la dificultad para organizar conciertos con mayores aforos. En Aragón, se ha creado durante los últimos meses una plataforma que aúna a las asociaciones que intervienen en la música en directo: la Asociación Profesional de Promotores y Managers de Aragón (Appma), la Asociación de Empresas de alquiler de sonido y luces (Silvis), la Asociación de Técnicos (Astavea), la Asociación de personal de producción (Apporte) y la Asociación de Músicos de Aragón (Soma). Juntas se han encargado de la creación y organización de este festival que nace con vocación de continuidad.

La música en directo volverá sonar en el Jardín de Invierno el próximo jueves con Cuti Vericad y Nelson, dos grandes exponentes del rock zaragozano. Al día siguiente actuará Rigoberta Bandini, y otro de los conciertos más esperados tendrá lugar el 18 de julio con los andaluces Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. También pasarán por el escenario del parque Grande Pol Granch y Lionware (17 de julio), Celtas Cortos (24 de julio), Niños del Brasil (31 de julio) o Pablo Carbonell y Los Gandules (1 de agosto).

Un lugar con historia

En este escenario, que desde los años 60 acogió festivales de folclore y de la canción, espectáculos teatrales, verbenas y recitales, preferentemente de cantautores en los 70 y primeros 80 (también se abrió a otros géneros e incluso al teatro infantil y de calle), se programaron carteles con artistas y grupos como Only Us, Los Ibéricos, Los Guayanes, Los Kio Was, Los Ronos, Los Lores o Los Cósmicos, en festivales y verbenas ye-yé de los 60 en las que se anunciaba orquestas como la Jar-Invier y actuaciones de Corita Viamonte, Vicente Pizarro o Los Diablos Blancos. También ha sido escenario de fotos escolares, como las del colegio La Salle Gran Vía, y ha servido de fondo para las fotografías de grupo de orquestas y conjuntos en los 60 y en otras instantáneas de parejas e incluso bodas.

Desde mediados de la década de los 70, destacó un programa de conciertos en el Jardín de Invierno organizados para conmemorar el bimilenario de la capital aragonesa, en 1976, con nombres como Massiel, Paco de Lucía, Mocedades o María Dolores Pradera. La canción popular también sonaría en aquel recinto con José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell, La Bullonera, Rosa León, Carlos Montero, Pi de la Serra, Hilario Camacho y Bibiano, entre otros.

A partir de la década de los 80 siguió acogiendo diversas actividades, aunque pronto un nuevo escenario, ubicado también en el parque Grande, se iba a convertir en la máxima referencia de la programación cultural de la ciudad durante los meses de verano: el anfiteatro del Rincón de Goya, inaugurado en 1985. A partir de entonces allí actuaron, entre muchos otros, Radio Futura, Camarón de la Isla, John Mayall, Héroes del Silencio, Leonard Cohen, Rubén Blades o Tito Puente y Celia Cruz. El anfiteatro del Rincón de Goya se demolió en 2006 y el lugar que ocupaba fue una de las opciones que se barajaron para volver a organizar conciertos en el parque durante este verano. Finalmente, por cuestiones técnicas, se ha optado por el Jardín de Invierno, un escenario inaugurado en 1959 y que, con mayor o menor intensidad, no ha dejado de albergar espectáculos en sus más de 60 años de historia.