Viki Lafuente: "Actúas en un festival y el público corea tus canciones: eso es especial"

Viki and The Wild publica ‘Libre’, primer álbum de este proyecto de la vocalista zaragozana Viki Lafuente, que ha actuado en ‘La Voz’ y ha realizado diversos espectáculos, entre ellos uno de homenaje a Frida Kahlo. Viki Lafuente tiene “la fuerza del rock y soul, con tendencias grunge y trazando melodías sobrecogedoras con su poderosa voz, sin perder un ápice de sensibilidad”, se dice en la promoción del disco que se empezó a grabar en 2019 y que sale ahora. La banda que la acompaña está formada, además, por Álex Comín (guitarra), Humberto Ríos (teclados), Jesús Martí (bajo), Gigi Cano (batería), Marta Heras y Sara Lapiedra (coros). La cantante repasa algunos instantes de sus veranos.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Tendré un verano bastante ajetreado, la verdad, planificando el lanzamiento de mi nuevo álbum, ‘Libre’, toda la promoción y, por supuesto, la presentación en directo. Además, me han ofrecido protagonizar un cortometraje junto a Iván Gisbert; así que estaré entretenida, aprovechando el tiempo dentro de las posibilidades pandémicas. No tengo muchos viajes aplazados, ya planifiqué teniendo en cuenta la situación. Se me aplaza lo profesional, que es peor.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Alegría, liberación. Todo sentimientos positivos. Una cura.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Veraneo en mi corazón, ja ja ja. Soy muy de montaña, pero en verano intento siempre escapar al mar.

4. ¿Cuál es el vínculo de la música y el verano para usted, cuál es su experiencia?

El verano siempre ha sido la época más activa en cuanto a la música, aunque ya sabemos que los tiempos que corren nos han dejado con las ganas.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Hay muchos. El sur, el norte. Las pitiusas. Muchos recuerdos.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. Ritos de paso, revelaciones, amores, ¿Hay algo especial para recordar?

Cada verano ha tenido algo especial... La primera vez que te vas con tus amigas de viaje lejos de casa. El primer veraneo loco en pareja. Cuando llegan los hijos. Noches de piragua en el mar. Paseos por altas cumbres nocturnos con miles de estrellas. Bailes hasta el amanecer.

7. ¿Qué lugar ocupa el verano en tu obra y en tus fantasías?

El verano me evoca luz, es un espacio seguro que siempre me brinda paz y me trae una sonrisa. Es bienestar, calma.

8 ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días? ¿Hay un libro que encarne para usted el espíritu del verano?

Ahora mismo estoy componiendo temas, también quiero profundizar en el guión del próximo cortometraje musical de Sadie Duarte ‘Between here and gone’, pero no todo es trabajar, también voy al río a bañarme, hago excursiones por el monte, disfruto de la familia... Me voy a ir muy atrás en el tiempo. A mis 8/9 años, se va a reír, ‘Las aventuras de los cinco’.

9. ¿Qué película o películas está asociadas a un verano inolvidable?

‘Reality bites’ o ‘Stand by me’, por ejemplo. Veo que vuelvo de verdad a la adolescencia y la infancia.

10. ¿Cuáles serían los discos y las canciones del verano para ti?

No puedo decir una en concreto... Cualquiera de Bob Marley o Los delincuentes. El bicho, Janis Joplin; siempre hay mucha música y para mí es atemporal en todos sus significados.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año?

El agua.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Por un lado no porque con nuestro trabajo estás siempre atrapado, pero si sabes desconectar sirve su función para buscar excursiones. Facilitan búsquedas y trayectos...

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

Manu Chao en el Príncipe Felipe; Bujo Bantón en Tarifa; Lola Flores y Tomatito en El Palmar; Narco en Viñarock...

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

La primera vez que actúas en un festival y el público corea tus canciones. Eso es especial.

15. ¿Cuál sería para usted un verano ideal?

Uno que aúne trabajo y familia en armonía, una gira veraniega por cualquier costa.