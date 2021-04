Pasión fraterna por Héroes del Silencio

Dos hermanos, los Cardiel. El primero con boli en mano, como los escritores, y el segundo con un rotulador negro, como los músicos. Lo que son cada uno. Antonio está más acostumbrado a firmar la primera página de los libros y Joaquín es más de discos. No solo lo evidencia su instrumento para rubricar sino también la forma de dedicar. Sobre la mesa, 'Héroes de leyenda: La historia de una banda de rock mítica, Héroes del Silencio', de Antonio Cardiel.

"Lo mejor del mundo es estar con mi hermano. Compartirlo con él ha sido una delicia"

"Lo que se plasma es que el hecho de que mi hermano estuviera en la banda y que yo hubiera conocido de cerca a los músicos. Con Pedro y Juan ha sido volver atrás en el tiempo y recuperar una relación que tuvimos hace muchos años que, aunque esporádica era muy intensa. Valoro ese aspecto, que después de estos años me hayan recibido así en sus casas y me hayan abierto el corazón. Ha sido algo excepcional", confesaba Antonio. Junto a él, Joaquín. "Lo mejor del mundo es estar con mi hermano. Compartirlo con él ha sido una delicia", confiesa el autor del libro. "Además, como hemos estado muchas horas repasando los archivos, la historia del grupo, la música... Hemos estado muchas horas juntos a raíz del proyecto del libro y ha sido muy bonito", añade Joaquín.

Mano a mano, codo con codo, los hermanos han trabajado en el estudio de Joaquín. "Lo de las canciones fue tremendo", sostiene uno y asiente el otro. Reprodujeron cada una de las canciones y estudiaban la guitarra, el arpegio, el segundo tema de guitarra, la melodía del bajo o la batería: "Íbamos analizando todas las canciones. Creo que fue un acierto porque he podido hablar de la casi 60 canciones que grabaron en su carrera y las he distribuido a lo largo del libro". "Tengo un archivo fotográfico bastante importante. He refrescado la memoria con pequeños detalles que quedaban un poco olvidados", ha señalado el bajista de Héroes del Silencio.

Este viernes se celebró el Día del Libro y tuvieron dos sesiones de firmas, por la mañana y por la tarde. "Venir aquí otro día más es como prorrogarlo la celebración y hacerla más largo. La gente muestra tanto cariño por la banda, siguen siendo fans tantos años después... es una gozada", explica Antonio, mientras reciben a esos seguidores que llegaban este sábado por la mañana hasta la Librería Central de Zaragoza.

Cuando se acercan a que les firmen el ejemplar comienza una lluvia de nombres de bares, de grupos o de artistas nacían entonces. Con tres libros para dedicar han llegado Nieves y José Tomás. "Esto es Alfajarín", decía él, en referencia a la portada del libro. Nieves apuntaba que le daba "tristeza porque han pasado muchos años". Juntos, los hermanos Cardiel y esta pareja, han recordado esos años pasados, esa "movida zaragozana", como la han calificado.