Los Héroes del Silencio nunca vistos

La confección del documental ‘Héroes: Silencio y rock&roll’, que se estrenará el próximo 23 de abril en Netflix, ha posibilitado la recuperación de una gran cantidad de material audiovisual y gráfico de la banda zaragozana hasta ahora inédito. Todo un tesoro en forma de imágenes y sonidos al que ha tenido acceso el equipo comandado por Miguel Ángel Lamata y Alexis Morante, productor y director de la película respectivamente. Tanto los integrantes del grupo como coleccionistas y seguidores han contribuido a enriquecer la obra cinematográfica.

El guitarrista Juan Valdivia ha sido fundamental gracias a una de sus costumbres cuando salía de gira: llevarse y utilizar su cámara de vídeo. Horas y horas de grabaciones que ahora aflorarán por primera vez.

Juan Valdivia y Pedro Andreu juegan al tenis de mesa. HÉROES DOCUMENTAL AIE

"La afición me venía de mi padre, que de niños, en los años 70 solía ponernos las cintas que grababa con su cámara de Super 8, con viajes o celebraciones familiares. Yo hice lo mismo con Héroes. Me compré una cámara en Nueva York y siempre me acompañaba. Me divertía y me hacía ilusión grabarnos en aquellos momentos tan importantes en nuestras vidas que compartíamos. Recuerdo que cuando llegábamos a los hoteles, conectaba los cables en la televisión de la habitación y allí nos echábamos unas risas repasando las imágenes", explica Valdivia.

En las cintas que todavía conserva se le ve junto a sus compañeros Enrique Bunbury, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel en mil y una situaciones: en las grabaciones de los discos, en los ‘tours’ por Estados Unidos o Alemania, en rodajes de videoclips, jugando al tenis de mesa, en la furgoneta o en los aeropuertos. Una mina preciada para los seguidores de Héroes del Silencio.

Juan Valdivia, junto a su inseparable cámara de vídeo. HÉROES DOCUMENTAL AIE

"Ya no tengo la cámara pero sí conservé las cintas. Hace unos años dediqué más de dos meses a digitalizarlas a tiempo real, muy rústicamente, ante el peligro que se deterioraran. Cuando vino Miguel Ángel Lamata a casa para visionarlas, se emocionó porque servirían de gran ayuda para el documental", rememora Valdivia.

Pero la labor de búsqueda de Lamata ha ido más allá y ha rescatado otras joyas que han sorprendido al propio guitarrista. "No sé de dónde las han sacado, pero me encantó ver unas imágenes de nuestra actuación en 1986 en el concurso ‘Nuevo Pop Español’ de Radiocadena Española en Salamanca, donde no ganamos y quedamos finalistas. Ha sido una agradabilísima sorpresa ver algo que no creía que existiera. En aquel viaje que nos dio a conocer nos acompañaron Matías Uribe y Cachi. Sinceramente, creo que los fans van a alucinar con muchas de las cosas que se muestran en el documental", confiesa.

Rodaje de un videoclip. HÉROES DOCUMENTAL AIE

No es de extrañar que el realizador Alexis Morante celebre y agradezca un aporte tan potente en su relato de la historia de la banda. "Las imágenes son una joya. Todo un sueño hecho realidad para un director porque te permite ilustrar con imágenes reales lo que te están contando con palabras", reconoce Morante.