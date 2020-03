35 años del primer concierto de Héroes del Silencio

Algunos de los asistentes recuerdan que fue una mañana de domingo soleada. Otros rememoran el escenario instalado en el Cine Pax de Zaragoza, en los bajos de la antigua sede de Acción Católica. Y todos ellos pueden alardear de haber presenciado el primer concierto de Héroes del Silencio. Esta semana se han cumplido 35 años de esa sesión matinal donde un foco alumbró por primera vez a la mítica banda zaragozana cuando, según dicen, "todavía tenían voz de niños".

"Todo apagado. Luces solo en el escenario", se escucha en una grabación del concierto que se conserva y está disponible en Internet. Esas frases no las percibió el público, solo los oyentes que eligieron la frecuencia de Radio Popular, una de las organizadoras del evento y emisora que lo retransmitió en directo aquella mañana de marzo. El comienzo del recital estaba previsto a las 12.00 y sobre las tablas se esperaba a los madrileños Alphaville como invitado estrella y dos grupos locales como teloneros, el dúo Boda de Rubias y Héroes.

"No nos conocía nadie, éramos un grupo de escuela"

Eso anunció los carteles. "Hace unos años me regalaron uno, que creo que pegamos nosotros mismos por las calles de la ciudad", relata el 'héroe' Juan Valdivia. Los flases de 1985 iluminan su memoria y le se asaltan recuerdos de la sala, los problemas de sonido que surgieron al inicio o el repertorio con el que deleitaron al público. Fueron ocho temas, cuatro de ellos de su primera maqueta, que habían grabado en Estudios Recording de la calle La Paz. "No nos conocía nadie, éramos un grupo de escuela", admite Valdivia.

No obstante, no era el debut de Juan, ni de su hermano Pedro Valdivia y Enrique Bunbury, los primeros integrantes. Por separado ya habían actuado con sus anteriores grupos en otras ocasiones, como en la muestra municipal de 1984. "Antes del concierto del Pax, yo habría tocado unas diez veces", recuenta Juan.

"El Cine Pax, que dependía de la Iglesia, se hizo famoso en la década de los 60 por sus matinales donde tocaban los grupos zaragozanos de pop", cuenta Matías Uribe, redactor de este periódico que cubrió ese primer concierto e ilustró con un comentario el recital en el Heraldo del Lunes. "Se vivían como festivales porque no se celebraban conciertos únicos, sino que varias bandas tocaban en una misma sesión", añade. No era algo aislado del Pax, también se celebraban en el Cine Madrid, pero en los 80, cuando se retomó, no triunfó tanto y solo se organizaron dos o tres sesiones como esta.

"En una ciudad de provincias, como Zaragoza, era más complicado conseguir el despegue, no como en Madrid"

"Antonio Tenas, de Vocoder, me propuso participar en la matinal, porque lo conocía a través de contactos", relata Valdivia. Él fue uno de los organizadores, junto a Emilio Velilla, de Radio Popular. Cuenta de ello da la grabación: "En directo, por primera vez desde 'El Observatorio', un nuevo programa con el que intentamos potenciar la música en Aragón, concretamente nuestra música local. Y para ello, desde 'El Observatorio' de Radio Popular y Producciones Vocoder hemos intentado crear un ambiente que aquí, en Zaragoza, no lo hay". Juan Valdivia considera que no fue el trampolín, porque tardaron un par de años más en grabar su primer disco. "En una ciudad de provincias, como Zaragoza, era más complicado conseguir el despegue, no como en Madrid", añade el guitarrista.

"Costó 300 pesetas, colaboró la Delegación de Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza y tuvo medio aforo"

Luis Linacero, toda una vida dedicada a los discos. Oliver Duch

También participó Luis Linacero, entonces en la tienda de discos Cara 2. "Monté una pequeña mesa en el 'hall' del cine y estuve vendiendo entradas", le viene a la cabeza a Linacero. "Costó 300 pesetas, colaboró la Delegación de Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza y tuvo medio aforo", detalla Uribe.

Matías los vio nacer en Radio Heraldo, donde recibió la primera maqueta del grupo. "Grabé cuatro ejemplares y fui por las emisoras", rememora Valdivia. También recuerda ese momento Uribe: "Juan y Enrique se presentaron sin avisar en mi programa de radio". Relata que eran jóvenes y llamaban la atención, con gabardinas verdosas y sombrero.

"Fue un concierto de cazadoras negras. No, mejor dicho, de hábitos negros"

A pesar de esa apariencia, la primera puesta en escena de Héroes del Silencio "fue un concierto de cazadoras negras. No, mejor dicho, de hábitos negros", califica Uribe. 'In situ' no los vio Santi Rex, quien había trabajado la noche del sábado al domingo en la sala KWM, pero lo escuchó en Radio Popular. "Recuerdo perfectamente oírlo desde casa. Fue una buena idea que se hacía en otras ciudades españolas -asegura Rex- me dio rabia no ir". Los caminos de la música de Rex, de Niños del Brasil, y los Héroes se cruzaron en más de una ocasión con el tiempo.

Han pasado más de tres décadas de esa mañana del 10 de marzo de 1985. Los primeros integrantes ya no tocan juntos y el escenario ya no existe. No obstante, son muchos los que recuerdan ese "mítico concierto", que "no fue el trampolín" pero sí el brindis inaugural de una banda que ha alimentado el hambre musical de varias generaciones.