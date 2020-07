Los toreros zaragozanos se preparan en casa

La crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha provocado la cancelación de las fiestas patronales y los festejos taurinos en los municipios aragoneses. Siendo esta una temporada inusual por las condiciones sanitarias, los toreros intensifican su labor de preparación para no perder el contacto con el toro en el campo bravo.

Miguel Cuartero e Imanol Sánchez son algunos de los toreros aragoneses más activos en esta "no temporada" donde los festejos son y van a ser escasos. Son numerosos los tentaderos realizados donde no dejan de desarrollar sus labores toreras con el fin de no perder su preparación y su técnica.

Joven ganadería aragonesa

Estre fin de semana, ambos tentaron machos de la joven ganadería aragonesa Toros de Guerrero, destinada única y exclusivamente a cría del toro de lidia, en una época en la que la crisis de la covid-19 esta marcando su desarrollo y supervivencia.

"Es una lástima no poder verlos en la plaza, que es para donde están destinados, pero a pesar de la situación, la producción ganadera debe seguir adelante y tenemos que entre otras labores, seguir viendo los productos para asegurar la supervivencia de la ganadería" declara José Daniel Guerrero, propietario de la ganadería que pasta en Fuentes de Ebro, Zaragoza y segunda generación en casa de los Guerrero.

Novillos bravos en el caballo, exigentes de comportamiento, con durabilidad y nombleza fueron los detonantes comunes de los erales a los que se enfrentaron el matador de toros aragonés Imanol Sánchez y el novillero Miguel Cuartero, quienes estuvieron auxiliados por el picador Juan Manuel Sangüesa y los banderilleros Mariano Ruíz y Chema Calvo.

