Maricuela, Lorena Cosba, Tarde o Temprano Danza, Pecker, Mariano Anós, la recién creada Plataforma en Defensa de las Artes Escénicas o Arantxa Recio son algunos de los participantes ya confirmados del 'Precarifest 2020: el primer festival de la pandemia que remunera a sus artistas'. Procura, promotores de la iniciativa, gratuita, que se desarrollará los próximos 6, 7 y 8 de abril en los perfiles de Facebook y Twitter de Procura, promotores de la iniciativa, y en la cuenta de Instagram @precarifest, pagarán a todos los participantes.

Así, pretende subrayar el papel de la cultura en este trance que atraviesa la humanidad y, a la par,"invitar a una reflexión colectiva sobre la situación crítica a la que se va a enfrentar el tejido cultural durante los próximos meses".

En Procura quieren, con Precarifest 2020, ensalzar "el trabajo de los artistas y los gestores culturales: su condición de oficio". Personas, defienden, "que ofrecen un servicio y que aspiran a vivir de ello"

Al mismo tiempo, la propuesta quiere hacer ver que "con un poco de voluntad y otro poco de imaginación no es tan difícil encontrar en este contexto actual maneras de apoyar desde lo público a este tejido que, si ya vive habitualmente en un estado de precariedad crónica, va a tener serias dificultades para sostenerse cuando todo esto pase".

Precarifest 2020 propone cuentacuentos, fotografía, danza, música, literatura, teatro, ilustración...

Tareas, todas ellas, que reflejan el "valor inmenso" que estos días tiene "el esfuerzo que desde el mundo de la cultura se está haciendo por generar contenidos en las redes que ayudan a hacer más llevadero el confinamiento". Un esfuerzo, apuntan los organizadores del Precarifest 2020, que "viene de gente que lo hace a pesar de la incertidumbre que pende sobre su futuro laboral inmediato: unos profesionales que si ya habitualmente conviven con la temporalidad y la precariedad, ahora ven cómo las posibilidades de obtener ingresos por su trabajo se reducen más aún. Giras canceladas, festivales en el aire, espacios culturales cerrados…".

Al mismo tiempo, desde Procura creen que "es muy saludable que, a pesar de la crisis sanitaria, la gente pueda seguir disfrutando de la cultura; y que estos contenidos sean gratuitos, para que cualquiera pueda acceder a ellos. Pero esa gratuidad no tiene que implicar que los profesionales que los producen no puedan cobrar por ellos". "Si cuando asistimos a un concierto gratuito en una plaza de nuestra localidad sabemos que alguna institución pública va a pagar por su actuación al artista que sube al escenario, ¿por qué no puede suceder lo mismo con todos estos contenidos en las redes?". Y apelan a las instituciones: "Si una asociación como Procura, con poca capacidad financiera -sin otro recurso que las cuotas de sus socios- puede hacerlo, ¿qué no podrán hacer las instituciones culturales públicas?".