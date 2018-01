Pecker: "En 'El incendio perfecto' se juntan el amor, la pasión y la razón"

Increíble. De alguna manera, es algo que llevo haciendo muchos años, porque siempre he tenido mucha libertad creativa. Quería acortar distancias y que solo existiéramos yo y la gente que me escucha. Por eso, el disco no va a estar en tienda y solo se puede comprar a través de internet.

¿Por qué el micromecenazgo?

A una semana de empezar a grabar, hablé con Warner y había cosas que no me encajaban, así que decidí hacer un ‘crowdfunding’. Da mucho miedo, porque te devuelve la realidad, que no tiene por qué ser la que esperas. Pero funcionó y superamos las cifras con holgura. Es gratificante ver cómo la gente aprecia tu trabajo. Los discos que hemos vendido mediante el ‘crowdfunding’ ya superan a los que vendió Warner de mi anterior álbum.

‘El incendio perfecto’. Es casi una paradoja, ¿no?

Es una metáfora. El incendio perfecto es el momento en el que se encuentran el amor, la pasión y la mirada racional. Todo a la vez. Y eso ocurre en todas las canciones del disco. Son temas escritos con amor, con pasión, pero también con esa mirada racional de las matemáticas musicales.

¿Qué novedades destacaría de su último trabajo?

Si soy honesto, en la base ocurre lo mismo, aunque es cierto que el sonido es diferente. Sigue siendo un pop electrónico, pero cada vez más orgánico, más vivo, más real. Es un disco que habla mucho de amor, de positivismo y de luz.

Y también de la muerte, del "a dónde vamos". ¿Qué le inspira a escribir estas letras?

Mis miedos. A mí me preocupan unas cosas y necesito expresarlas en mis canciones para liberarme y sentirme bien. ‘Seremos parte del huracán’ habla de lo que seremos cuando se acabe lo que creemos ser y ‘Acapulco’, por otro lado, acepta que estamos muertos desde el principio y que hay que aprovechar el tiempo e ir en busca de la felicidad total.

¿Por qué ofrece también el disco en vinilo?

Porque me flipa el objeto. Es más auténtico. Lo tienes, es mucho más grande, lo abres. Es el ritual de escuchar la música. Le das muchísima más importancia que cuando lo haces en un móvil o a través de plataformas digitales. Creo que a la música hay que darle siempre una oportunidad y pararse a escucharla.

¿Qué le ha aportado la música?

Alegrías. Pero con lo que más me quedo es con esos momentos increíbles que me ha dado, los músicos que he conocido, los viajes que me ha hecho hacer… Al final, con la experiencia vital y humana. El día después de un concierto que hice en Miami, mi mujer y yo íbamos paseando por el centro y, de repente, pasó un coche con mi música a tope. Me vieron y empezaron a gritar: «¡Pecker, Pecker!». Esa es una de las cosas mágicas que me han pasado en la vida, una casualidad brutal.

¿Qué música escucha Pecker?

Siempre digo que la putada de los músicos es que no podemos escuchar música mientras trabajamos. Te puedo contar los últimos vinilos que he comprado: el último de LCD Soundsystem, el de Arcade Fire, el de Beck, el primero de John Misty, el último de Wilko… ¿Música española? Escucho menos, pero me gustan mucho Mucho, Rufus T. Firefly y Zahara.