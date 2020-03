Precios y fechas para las entradas de la gira 'Map of the Soul' de BTS en Barcelona

Por primera vez en la historia del grupo de K-pop BTS, su e-ARMY español podrá disfrutar de un concierto en el país. Barcelona ha sido la ciudad escogida para la parada en España de la gira 'Map of the Soul', en concreto, el Estadio de Lluis Companys, El grupo de k-pop BTS estrena su disco 'Map of the Soul: 7', con una capacidad de 55.000 personas, al que los 7 artistas se subirán el 17 y 18 de julio de 2020.

Poco a poco el equipo de V, Jung-look, Suga, Ji-min, Jin, RM y J-Hope ha ido revelando detalles del esperado 'Comeback' del grupo coreano, hasta que el pasado 21 de febrero las ARMY pudieron disfrutar por fin del estreno del nuevo disco, en el que se encuentran las canciones como 'Intro: persona', 'Boy with Luv', 'Make It Right', 'Jamais Vu', 'Dionysus', 'Interlude: Shadow', 'Filter', 'My Time', 'Louder than bombs', 'ON', 'UGH!', '00.00' (Zero O'Clock), 'Inner Child', 'Friends', 'Moon', 'Respect', 'We are Bulletproof: the Eternal' y 'Outro: Ego'.

Precios y entradas de la gira Map of the Soul de BTS

Tal y como indica la web de Ticketmaster España, donde se podrán adquirir las entradas, la fecha de salida a la venta de las mismas será el viernes 20 de marzo a las 8.00 de la mañana, aunque aquellos que sean miembros del 'BTS Global Official Fanclub Army' podrán adquirir las entradas en la preventa dos días antes, el miércoles 18 de marzo, a la misma hora.

Respecto a los precios de los tickets, oscilarán entre los 55 euros y los 180 euros, en función de las localidades que se escojan.

Otras webs en las que se pueden adquirir las entradas

Dada la gran demanda que existe, cabe esperar que la cola virtual se haga más larga de lo deseado, por lo que es recomendable tener a mano recursos por si el plan inicial falla. Además de Ticketmaster España, existen otros tres canales oficiales de venta oficial de entradas: Live Nation España, Big Hit Entertainment, y BTS.