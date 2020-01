BTS vendrá por primera vez a España con su gira mundial 'Map of the Soul'

La banda surcoreana de K-pop BTS presentó este miércoles su nueva gira mundial 'Map of the Soul', que arrancará en Seúl en abril y se cerrará en Japón en septiembre, con actuaciones entre medias en varias ciudades de Estados Unidos y en tres europeas, según anunció su agencia de representación.

'Map of the Soul' incluye 37 recitales en 17 ciudades y empezará con cuatro citas desde el 11 de abril en el Estadio Olímpico de Jamsil, en la capital surcoreana.

A partir de 25 de abril seguirán conciertos en Santa Clara (sureste de San Francisco, EE.UU.), Los Ángeles, Dallas, Orlando, Atlanta, Nueva Jersey, Washington D.C.

El septeto formado por RM, Jin, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jungkook cruzará después a Canadá para actuar en Toronto (30 y 31 de mayo) y retornará para dos últimas citas en Estados Unidos, los días 5 y 6 de junio en Chicago.

El grupo tiene programados dos "conciertos secretos" el 13 y 14 de junio, ya que su agencia, Big Hit Entertainment, no ha querido revelar la localización.

Se cree que las dos misteriosas fechas podrían estar reservadas para un país latinoamericano teniendo en cuenta que en esta gira no hay ninguna parada programada en América Latina, a diferencia de tours anteriores.

Además, BTS tiene programadas dos citas el 28 y 29 de junio en la localidad japonesa de Fukuoka, algo que apunta a que la banda retornaría a Asia sobrevolando el Pacífico para ahorrar tiempo y a su vez hace pensar en Ciudad de México como posible parada del grupo, teniendo en cuenta las excelentes conexiones aéreas que tiene con el noreste asiático.

Big Hit ha dicho también que añadirá próximamente más detalles de todos los conciertos y que posiblemente se incluyan más ciudades en el itinerario.

Tras Fukuoka, BTS proseguirá su gira en Londres y Berlín antes de la que será su primera actuación en España, con dos conciertos en el Estadio Lluis Companys de Barcelona los días 17 y 18 de julio.

La gira mundial se cerrará en Japón con seis conciertos en Osaka, dos en Saitama (al norte de Tokio), y dos en la capital nipona los días 1 y 2 de septiembre.

'Map of the Soul' sigue a 'Love Yourself', la gira mundial que el grupo emprendió entre agosto de 2018 y octubre de 2019 y que vendió más de 2 millones de entradas.

En agosto pasado, y con cinco fechas aún pendientes dentro de la gira, Big Hit anunció que la banda tomaría sus "primeras vacaciones oficiales a largo plazo" desde su debut en 2013.

El periodo de inactividad ha durado poco. BTS, que se ha convertido en la primera banda asiática realmente global, tiene previsto lanzar su nuevo álbum, 'Map of the Soul: 7', el próximo 21 de febrero.