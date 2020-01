¿Por qué el KPop encandila en Zaragoza?

No es una cosa minoritaria ni circunscrita al salón del cómic. Todo lo contrario. A orillas del Ebro, en la misma plaza del Pilar, se hacen exhibiciones que cada día atraen a más espectadores. El KPop se ha convertido en un fenómeno global que, aunque no deja de sorprender a los no iniciados por su singular estética, ha echado raíces en Zaragoza gracias a una docena de grupos de baile e, incluso, a la aparición de la primera revista digital dedicada a esta tendencia en España. Este miércoles la banda BTS ha anunciado que por primera vez actuará en España el próximo mes de julio y muchos de sus seguidores ya están colapsando los servidores de venta de entradas.

El KPop es un estilo musical procedente de Corea del Sur que no se ciñe sólo al pop, sino que incluye también un repertorio funky, electrónico e, incluso, algo de trap. “Es muy colorido, energético y grupal. Lo podemos ver en los videoclips de canciones del grupo BTS o de ITZY. Además, tanto las compañías como los propios artistas de KPop siempre buscan la participación de sus fans, por lo que se crea un sentimiento de pertenencia a un grupo independientemente del lugar donde vivan”, explica la especialista Laura de Luis.

Las coreografías son muy rítmicas y están llenas de color como explica Aránzazu Martín Valero, directora del Centro de Arte Bailaran. “Hace tres años que damos clases de K-Pop y la demanda no ha dejado de aumentar”, explica. “En esencia se imitan movimientos de los vídeos musicales de los grupos de pop de Corea del Sur (BTS, Seventeen, Twice, Monsta X, Eric Nam...) y hacemos con ellos coreografías”, cuenta la responsable de la Academia. En Bailaran valoran este estilo porque “es distinto, divertido, mezcla varias disciplinas y transmite buen rollo”. Aunque al principio creyeron que sería atractivo para los adolescentes, también acuden alumnos que no son precisamente ‘millenials’ “e incluso niños de ocho años porque han visto a sus hermanos y les ha gustado la música pegadiza, el baile y la imagen tan llamativa de quienes lo practican”. Nubs, I-Doru o Argent son los nombres de algunos de los grupos de baile de KPop que han surgido en los últimos años en la capital aragonesa.

Pero, ¿por qué funciona tan bien el KPop en Zaragoza? Tras la escena de Madrid y Barcelona, parece que la ‘siempre heroica’ ha puesto una pica en Flandes que algunos atribuyen al ‘boca oreja’, al gusto maño por el manga y los otakus o al tirón de universo K-Pop en las redes sociales. “Es un movimiento que se actualiza constantemente. En Twitter, en Instagram, en todos los ámbitos… Un ‘idol’ (un artista de K-Pop) puede sacar tres y cuatro discos al año, y estar tan pendiente de estas actualizaciones engancha muchísimo”, cuenta Susana Matondo, fundadora junto a Iguácel Serón de la revista digital ‘Norae Magazine’.

“Justo en febrero cumplimos tres años y las visitas continúan creciendo. Empezamos en esto porque al acabar Periodismo no sabíamos muy bien hacia dónde dirigirnos y decidimos apostar por algo que nos gustaba y ser emprendedoras”, cuenta Matondo. En España no había entonces más que blogs de aficionados y portales en inglés dedicados al K-Pop por lo que la revista enseguida tuvo una gran acogida “por todo los lectores en español, también desde Hispanoamérica recibimos muchas consultas”. La redacción de Norae la forman hoy unas diez personas y también hay redactores dedicados a la sección audiovisual (tiene canal de YouTube) y a la pestaña de ‘K-Drama’, especializada en las series de ficción surcoreanas. “Tras invertir en un nuevo servidor y ponerla más bonita, la revista ha comenzado a dar algún pequeño beneficio, pero lo utilizamos para mejorar el portal que sigue teniendo mucho potencial”, aunque ya ha alcanzado los 30.000 visitantes únicos al mes.

Imagen del portal de la revista 'Norae Magazine', que se hace en Zaragoza. Heraldo.es

Para los profanos en la cultura surcoreana (la mayor parte del planeta, vaya) el movimiento es una suerte de incomprensible sorpresa, a pesar de que las redes sociales no dejan de ofrecer indicios de todo lo que mueve el KPop. Aunque nadie entendía la letra, el famoso ‘Gangnam Style’, de PSY, sirvió para popularizar unas divertidas coreografías y fue todo un fenómeno viral con más de 3.300 millones de visitas en YouTube. “Aunque el coreano sea un idioma desconocido para la mayoría, el lenguaje del baile es universal”, explica De Luis, también redactora de ‘Norae Magazine’.

¿Otro ejemplo sobre cómo el KPop trasciende el mercado asiático? En octubre de 2018 las autoridades británicas se quedaron de piedra cuando el grupo BTS vendió en tiempo récord todas las entradas para sus dos recitales en el O2 Arena. Eran 40.000 tickets y se despecharon a mayor velocidad que los de artistas internacionales (occidentales) de la talla de Madonna o U2. Este éxito obligó a a la BBC a realizar un programa especial para explicar qué era el KPop y por qué tanta gente quería ver a un grupo en teoría desconocido.

Incluso en el Salón Internacional de Turismo de Madrid que hoy abre sus puertas, el ‘stand’ de Corea del Sur va a sacar provecho a las tiendas de K-Pop y a los escenarios de K-Dramas. “Seúl alberga infinitos espacios ligados a la industria del entretenimiento de Corea del Sur y es el destino soñado de cualquier fan del ‘Hallyu’, la oleada de cultura popular de este país que ha barrido el planeta”, explican. Por descontado, la delegación también sacará provecho a la noticia que ha revolucionado hoy el mundo del espectáculo: BTS harán gira europea que les llevará a Londres y Berlín antes de desembarcar en su primera actuación en España, con dos conciertos en el Estadio Lluis Companys de Barcelona los días 17 y 18 de julio.