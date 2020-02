Y los móviles volvieron a sonar cuando Lola Herrera interpretaba 'Cinco horas con Mario'

La amplia repercusión que ha tenido el abandono por parte de la veterana actriz Lola Herrera del escenario del Teatro de las Esquinas de Zaragoza al verse interrumpida en plena actuación por el insistente sonido de un móvil, no parece haber logrado concienciar al público lo suficiente para que algo así no vuelva a suceder.

Según cuenta el propio teatro zaragozano -donde el pasado domingo sucedieron los hechos y en el que la actriz interpreta el monólogo 'Cinco horas con Mario' hasta el el 16 de febrero-, el jueves volvieron a sonar varios móviles, entre tonos y alarmas. También ocurrió el miércoles, el primer día en que la Herrera regresaba a las tablas de Las Esquinas tras el comentado incidente, si bien los sonidos fueron sordos, de móviles en modo silencio, pero cuya vibración puede escucharse. En ese caso, los sonidos no llegaron al escenario y molestar solo a los espectadores más cercanos al aparato que los emitía.

El asunto va más allá de las paredes del Teatro de las Esquinas (que ha iniciado una campaña en las redes sociales para tratar de concienciar a los espectadores de que apaguen los móviles) y está generando un debate en el sector sobre qué hacer (si es que se puede hacer algo) ante este creciente problema que afecta a los actores, pero también al público.

"Depende mucho del espectáculo, pero es verdad que el móvil es un problema cada vez mayor", sostiene Merche Moñux, jefa de sala del Teatro Principal, donde lleva trabajando desde 1984.

Para Fran Muñoz, también jefe de sala, en este caso, del Teatro de las Esquinas, "la cultura del teatro ha cambiado mucho", algo que él achaca a que ahora mucha gente "va al teatro como el que va al cine, aplica las mismas costumbres y no entienden que en un teatro no se puede comer (hay gente que ha venido con un bocadillo) ,no se puede llegar tarde y, desde luego, no se puede usar el móvil, porque el brillo de la pantalla también molesta". "En realidad -insiste-, todo se reduce a tres reglas muy sencillas: ser puntual, no hacer ruido y no comer".

La principal preocupación de Fran en torno a este asunto es que, a su juicio, revela "la falta de reconocimiento al hecho cultural y al personal que trabaja en los teatros, porque estamos para el disfrute del público, pero estamos, sobre todo, trabajando". "Hay que educar al público", opina.

Coincide en este sentido con él Fernando Vallejo, gerente del Teatro de la Estación, donde también saben lo que es lidiar con sonidos inoportunos de móviles. Y también en monólogos, como el que la directora del teatro y actriz, Cristina Yáñez, interpretaba en 'Reglas, usos y costumbres de la sociedad moderna'.

La idea que aporta Vallejo al debate es "educar no represivamente y utilizar el refuerzo positivo". "Lo que haría ver a la gente -explica- es que si se va al teatro por placer, para obtener un estímulo agradable, lo que hay que intentar es evitar todo lo que pueda estropearlo. Para eso la gente tiene que conocer el lenguaje del teatro, saber que el teatro te saca de tu mundo y de tus problemas. Que el teatro es muy frágil. Hay mucho público que lo sabe. Esos apagan el teléfono ya en la taquilla".

Encarni Corrales, directora y actriz en la compañía Teatro Indigesto y psicopedagoga considera el sonido de los móviles "una falta de respeto". "No la acepto", asevera. Aunque, precisamente, esta actriz está especializada en improvisación, considera que esta técnica puede servir para entrenar la percepción o la escucha, pero jamás la pondría al servicio de tratar de lidiar con el sonido de los móviles.

"Cuando uno va al médico y le está dando un diagnóstico no se nos ocurre interrumpirlo con un móvil, pues en el teatro igual. No se interrumpe a un profesional". "Lo que está detrás de todo esto es un gran problema de adicción y dependencia. Se nos va la olla", concluye.

Fernando Vallejo coincide con Corrales en que hay una dependencia. "Y una urgencia". Pero creo también que "hay que adaptarse porque es algo habitual que sucede en toda Europa. Es una cuestión de convivencia". En este sentido, Vallejo pide también algo de compresión para las personas mayores que quizá no sepan apagar los móviles. "Estaría bien que si no saben recibieran ayuda del de al lado", sugiere. En muchos teatros, por cierto, los jefes de sala y personal variado del teatro ofrece su ayuda a quien necesite apagar móviles y no sepa. También, caramelos para la tos.

En cualquier caso, entre móvil y móvil todos se quedan con lo positivo y con un público que, en general, "es una bendición", dice Merche Moñux. Encarni Corrales ha llegado en sus espectáculos a "meter" el móvil en la trama y Fran Muñoz reconoce que "predomina más lo positivo que lo negativo". "El público es muy agradecido. Hay veces que les ha gustado tanto la obra que me dan besos a mí... ¡Pero si yo no actúo!, les digo".