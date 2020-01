Almodóvar y Amenábar pelean por unos Goya con el suspense de Pepa Flores

La gran incógnita de la gala de los Goya (22.00, La 1) no es saber si ganará ‘Mientras dure la guerra’ (17 nominaciones), ‘Dolor y gloria’ (16) o ‘La trinchera infinita’ (15). No. El instante de mayor suspense llegará con la entrega del único premio ya conocido: el Goya de Honor a Pepa Flores. ¿Saldrá Marisol de su piso en una torre de la Malagueta para ir al Palacio de los Deportes Martín Carpena?

Su familia ha advertido ya que la actriz y cantante no romperá el retiro autoimpuesto en 1985. No recogió el título de Hija Predilecta de Málaga y no parece que vaya a recoger un Goya. "Es su decisión", dice el presidente de la Academia, Mariano Barroso. "El Goya de Honor se otorga por una trayectoria y por lo que representa, no para que vayan a recogerlo", agrega.

La propia hija de Marisol, Celia Flores, y la cantante Amaia interpretarán uno de sus temas. En 2016, Pepa Flores sorprendió en la presentación de un disco-homenaje de su hija cantando ‘Tómbola’ en el escenario del Teatro Cervantes. Así que hay un resquicio para la esperanza y acaso su otra hija, la actriz María Esteve, no lo recoja en su nombre. Lo único seguro son las actuaciones de Jamie Cullum, Ana Mena, Rayden y Antonio Banderas con un número del ‘A Chorus Line’. Y la presencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Olvidadas las rencillas con la Academia, Pedro Almodóvar es uno de los favoritos con una película con muchos detalles autobiográficos, elegida por los mismos académicos que la propusieron para los Óscar. ‘Dolor y gloria’, con casi seis millones de euros recaudados en España, también puede dar a Antonio Banderas su primera estatuilla en Hollywood. Aunque parezca increíble, el malagueño nunca ganó el Goya como actor, mientras que su rival Karra Elejalde, en la piel de Unamuno, podría recibir su tercer cabezón. Banderas fue galardonado en 2014 con el Goya de Honor. En esta edición competirá por cuarta vez por su primer cabezón en una categoría interpretativa, después de aspirar al Goya a mejor actor protagonista en 1990, 1996 y 2011, y al premio a mejor actor de reparto en 1986. Su trabajo en ‘Dolor y gloria’ ha sido reconocido también en Cannes y es uno de los nominados al Óscar a mejor actor.

Por su parte, Alejandro Amenábar es el cineasta más premiado en la historia de los Goya, con 9 galardones en distintas categorías. ‘Mientras dure la guerra’ ha supuesto su regreso al cine español después de dos grandes producciones internacionales como ‘Ágora’ y ‘Regresión’, y su aproximación a la Guerra Civil y a la figura de Unamuno ha llegado a más de 1,9 millones de espectadores en las salas de cine.

Posible sorpresa

En cuanto a ‘La trinchera infinita’, un filme sobre los topos de la Guerra Civil y la posguerra, ya dio la sorpresa en los Forqué, que conceden los productores, con el premio al mejor largometraje de ficción, y sus directores arrasaron en los Goya de hace dos años con ‘Handia’, que se llevó diez premios.

El Goya a mejor película, el más ansiado de la noche, podría recaer también sobre ‘Lo que arde’ de Oliver Laxe, la cuota del cine más poético y arriesgado en esta gala; o sobre ‘Intemperie’, una crónica de la cruda España rural de posguerra dirigida por Benito Zambrano.

En las categorías interpretativas hay muchas incógnitas. Dejando de lado el favoritismo de Antonio Banderas, en el apartado femenino, las actrices que competirán por el Goya a mejor actriz son Penélope Cruz (‘Dolor y gloria’), Greta Fernández (‘La hija de un ladrón’), Belén Cuesta (‘La trinchera infinita’) y Marta Nieto (‘Madre’), que fue galardonada por su trabajo en la cinta de Sorogoyen en la Mostra de Venecia.

En cuanto al Goya a mejor actor de reparto, ‘Dolor y gloria’ acapara dos de las nominaciones, con los nombres de Asier Etxeandia y Leonardo Sbaraglia, que competirán con Luis Callejo (‘Intemperie’) y Eduard Fernández (‘Mientras dure la guerra’). Por su parte, la cinta ‘Adiós’ también reúne en la candidatura femenina las nominaciones de Mona Martínez y Natalia de Molina, que aspiran a este premio junto a Julieta Serrano (‘Dolor y gloria’) y Nathalie Poza (‘Mientras dure la guerra’).

Repiten Buenafuente y Abril

Andreu Buenafuente y Silvia Abril repetirán como maestros de ceremonias por segundo año consecutivo, en una gala que promete ser muy visual y no demasiado sarcástica para sacar partido al enorme espacio habilitado dentro del polideportivo Martín Carpena.

Una novedad este año es que se colocarán pantallas en el exterior del recinto y se habilitará un espacio para que los malagueños puedan vivir de cerca el ambiente de los Goya. Solo falta que la meteorología lo permita, después del temporal que ha azotado la provincia en las últimas horas.

En la alfombra roja la expectación está garantizada con estrellas de la talla de Almodóvar, Penélope Cruz, Antonio Banderas o Amenábar. Además, participarán entregando premios Ángela Molina, Marisa Paredes, Maribel Verdú, Belén Rueda, los Javis, el pianista James Rhodes o el exfutbolista Carles Puyol.