Fiesta del cine: así debes acreditarte para disfrutar de los últimos estrenos por menos de tres euros

Reconócelo: tú también tienes demasiadas películas de la cartelera en la lista de pendientes. Todavía no has disfrutado de las aventuras de los últimos villanos que protagonizan sus propios títulos, entre ellos, Maléfica y el Joker, ni de los trabajos más recientes de reconocidos cineastas como Amenábar o Woody Allen. Para que puedas empezar el mes de noviembre con la serie de propósitos ya completada, del 28 al 30 de octubre se celebra una nueva edición de la Fiesta del cine, una gran oportunidad para disfrutar de estos títulos (y de todos los de la cartelera) por 2,90 euros cada entrada. En Aragón, todos los cines de la capital aragonesa; el Multicine Cinemundo, de Huesca; el cine Victoria, de Monzón y el cine Maravillas, de Teruel son las salas adscritas a esta celebración.

Cómo conseguir la acreditación para la Fiesta del Cine

La acreditación se consigue desde la página web de la Fiesta del Cine. Si ya te has registrado en otras ediciones, debes dirigirte al apartado de 'conseguir acreditación'. Una vez allí hay que seleccionar la opción 'individual' y, después, 'sí, soy veterano'. Por último, solo hay que introducir el email y la fecha de nacimiento y recibirás la acreditación actualizada en el correo.

Por el contrario, si todavía no has aprovechado esta promoción en ninguna de sus ediciones, deberás completar el formulario que aparece tras seleccionar 'acreditación individual' y 'no, soy nuevo'. Además, vuelve a estar disponible la opción de que una sola persona inscriba a un grupo de máximo 10 personas y se debe seguir la misma fórmula que con los pases individuales. Tanto los menores de 14 años como los mayores de 60 están exentos de acreditarse y podrán beneficiarse de las entradas a 2'90 euros sin estar registrados.

¿Qué películas no te puedes perder esta Fiesta del Cine?

