Las lecciones que 'La Familia Addams' nos enseñó (y que no veremos en su versión animada)

¿Quién no se ha puesto a tararear la famosa canción de 'La familia Addams' nada más escuchar el peculiar chasquido de dedos? El popular y extravagante clan regresa a los cines, esta vez, en versión animada. Coincidiendo con la celebración de Halloween, el público familiar puede disfrutar de esta historia, algo descafeinada respecto a las primeras películas, según la crítica. Así, la cinta llega dispuesta a hacer felices a los más pequeños, pero no tanto a aquellos que crecieron con el particular humor de esta familia.

Aunque Morticia, Gómez, Miércoles, Pugsley y tío Fétido, entre el resto de miembros, seguirán siendo sus protagonistas, la corrección y la sencillez se instala en el guion sobre una familia que se popularizó como oscura y políticamente incorrecta. Y, precisamente, eso era lo que más llamaba la atención (y enganchaba) de este clan que surgió de una tira cómica en los años 30 y que, posteriormente, tuvo varias adaptaciones cinematográficas.

En el 'reebot', la trama transcurre tras la boda de Gómez y Morticia que encuentran su nuevo hogar en un manicomio abandonado. Allí crearán una idílica familia hasta que comienzan los problemas con el vecindario más cercano. Las primeras críticas sobre la cinta aseguran que, en este argumento, la ausencia de los característicos 'gags' se notan. ¿Estarán las lecciones de 'La familia Addams' en esta nueva adaptación?

Cuatro lecciones de 'La familia Addams' que no veremos en esta versión y una que sí

1 Los modales en la mesa "Con la comida no se juega" es una de las frases más repetidas por los padres de todo el mundo. Sin embargo, Morticia siempre ha instado a sus retoños a disfrutar con lo que tienen sobre la mesa. 2 El amor tiene que ser incondicional ¿Hay pareja más apasionada que Gómez y Morticia? Sus desmesuradas muestras de cariño y su particular forma de bailar el tango quizás se hayan rebajado en este 'reebot'. 3 Todo depende de la forma en la que mires las cosas La mayoría de mortales nos alegramos con los finales felices. Sin embargo, los Addams lloraban con un "y comieron perdices" y se alegraban de aquellas historias tristes. Además, en su mundo, lo insensato es lo sensato, sentir dolor es sentir alegría y el sufrimiento es la base de los sueños.

4 Tu hermano puede ser tu gran apoyo La relación entre los miembros de la familia también es peculiar. Aunque Gómez y Morticia se profesan amor a cada paso que dan, no se puede decir lo mismo de Miércoles y Pugsley. Sin embargo, para Gómez, Fétido es una gran figura. 5 La que sí: todas las familias son raras Esta es la filosofía de 'La familia Addams'. En su extravagancia y rareza reside su encanto. ¿Quién puede decir que este libre de rarezas familiares?

