Por qué Maléfica y estas villanas de Disney no son tan malas como nos las han vendido

Maléfica

Ella es la responsable de que conozcamos a Aurora como 'La Bella durmiente'. ¿Puede haber más muestra de poder? Es mala porque puede (y quiere), no busca belleza y su estratosférico enfado se desata cuando es la única que no está invitada a una fiesta. ¿Quién no se enfadaría en esa situación?