Marvel, 'Star Wars', Disney... Todos ellos son sinónimo de éxito ya que no hay novedad suya que no se convierta en lo más comentado en redes sociales, como el avance del lanzamiento del fin de 'La Guerra de las Galaxias' o todo los 'remakes' que está preparando Disney. Son los reyes de la gran pantalla y la sola presencia de un título suyo en cartelera hace temblar al resto de películas. A este trío del éxito puede sumarse la franquicia Pokémon, cuyos lanzamientos desatan la locura entre sus seguidores. Su última apuesta ha sido la película 'Detective Pikachu', que llegó a los cines el pasado 10 de mayo. Se trata de su primer título de acción real, una técnica, que mezcla animación y realidad, que no es nueva.

Ocho películas que ya introdujeron el 'live-action'