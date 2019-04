Daenerys se sienta en el Trono de Hierro del 'merchandising'

Dice Gonzalo González, propietario de la zaragozana tienda MilCómics, que los seguidores de 'Juego de Tronos' tienen más claro que los de otros fenómenos análogos que se trata de una saga con origen literario. Sin embargo, además de por los libros (a la espera del sexto y último de la serie, que se resiste a llegar), los fans de este épico culebrón en torno a la consecución del Trono de Hierro, también están interesados en la ingente parafernalia que se ha desplegado estos años inspirada en los personajes salidos de la mente de George R. R. Martin.

El estreno, la madrugada de este lunes en España, de la última temporada de la serie de HBO, además de la lucha contra el 'spoiler', ha reavivado el interés por hacerse con algún cachivache relacionado con la superproducción y sus personajes. Gonzalo González tiene claro cuál es, en su negocio, el más exitoso: los modelos de muñecos Funko Pop!, esas figuras cabezonas y monísimas que reproducen personajes populares de todo tipo, desde cantantes a superhéroes. Y, también, claro, los de 'Juego de Tronos'. "Pero esta vez le han añadido un extra de sentido del humor", explica González. "Han lanzado cinco modelos diferentes con algunos de los protagonistas sentados ya en el Trono de Hierro: Cercei, Tyrion, Daenerys, Jon Nieve y el Rey de la Noche", cuenta el dueño de MilCómics.

Como la serie, que en España se emite a la par que en Estados Unidos, termina en cinco semanas, es de suponer que cuatro de estos modelos, serán de vida breve. Aunque Javier Ferraz, de la empresa oscense de disfraces Funidelia, no lo tiene tan claro: "Al final a la gente le da igual si su personaje consigue o no el Trono de Hierro, prefiere a su favorito y lo compra igual". En esta web, líder mundial en su especialidad, los Funko Pop! también son el objeto más preciado y, de lejos, todo lo relacionado con Daenerys Targaryen. La Khaleesi, está claro, se ha sentado ya en el Trono de Hierro del 'merchandising': "Daenerys no pasa de moda. Su disfraz es el que más se vende siempre", cuenta Ferraz. Otro aspirante se sitúa en segundo lugar, aunque muy por detras: Jon Nieve.

Lento, pero constante

Javier Ferraz cuenta que todavía "no hemos notado en la web una explosión de ventas", aunque saben que este tipo de fenómenos supone un incremento más lento, pero constante, "que no está sujeto a fechas específicas". Ferraz cree que el interés irá aumentando conforme avance la emisión de la serie, que en HBO se hace a la vieja usanza: un capítulo por semana.

Curiosamente, en Funidelia están casi tan pendientes de los famosos giros de guion de la serie como los fans: "Lo que se venda dependerá en parte de lo que ocurra en la serie, y de aquellos a los que se decida matar", dice Ferraz entre risas.

Paralelamente, hay también objetos de 'merchandising' agotados a estas horas, como es el caso de una reproducción a escala del Trono de Hierro.

El afán por sacar rédito de esta fiebre, cuya temperatura aumenta con la esperada última remesa de episodios, es aprovechada, no solamente por tiendas especializadas, como MilCómics o Funidelia, sino que se han unido grandes almacenes y cadenas internacionales, con objetos inspirados en este universo paramedieval que van desde cojines a bolsas de viaje pasando por topes de puerta que son un guiño a los fans: "Hold the door, Hodor...".

González González, no obstante, confía en que esta historia de reinas y reyes, dragones y mosntruos tenga vida más allá de la emisión del último episodio. "Primero, porque falta de publicarse el último libro, que promete un final diferente al televisivo", opina González, para quien "existe un núcleo fuerte de fans literarios, previo incluso a su adaptación a una serie". "No será un fenómeno como el de 'Harry Potter", augura González, pero confía en que se 'estire' el fenómeno con ensayos o precuelas, como las que ya han llegado a la librerías.