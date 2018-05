Emilia Clarke: "El éxito siempre viene acompañado de críticas"

-¿Qué hay de Qi'ra en Emilia Clarke?

-Creo que las dos somos aventureras. Sin embargo, ella es una sobreviviente. A Qi'ra no le tiembla la mano para hacer lo que tiene que hacer. Tal vez, como ella, me he visto obligada a crecer rápidamente.

-Ha tenido la oportunidad de esculpir al personaje.

-Sí, gracias a que Ron Howard me permitió opinar sobre ciertos detalles de su personalidad que yo consideraba importantes. La franquicia 'Star Wars' siempre ha contado con protagonistas femeninas fuertes e independientes, y queríamos continuar la tradición. Quiero que las chicas jóvenes que vayan a ver la película entiendan que ser mujer quiere decir ser fuerte, no es un añadido del cine ni una elección. Todas somos fuertes.

-¿Cómo conoció la saga de 'Star Wars', que se estrenó en los setenta?

-Yo no había nacido cuando comenzó la saga y mi hermano siempre ha sido fanático de estas películas. Cuando era pequeña le veía disfrazarse de algún personaje de aquella galaxia tan lejana. No sabía lo que significaba, pero cuando se estrenó el 'El despertar de la fuerza (episodio VII)', me llevó al cine. Después, las vi todas.

-¿Cómo es Ron Howard?

-Un sueño hecho realidad. No hay mejor director para 'Solo'. Nos ha guiado, pero también nos ha permitido ser libres al interpretar nuestros personajes. Todo lo que diga es poco, como director es impactante.

-¿Se le ha subido el éxito a la cabeza?

- Trato de no leer nada de lo que se publica de mí. Al principio leía lo que escribían en internet y sufría mucho. El éxito siempre viene acompañado de críticas, que a veces no son fáciles de digerir. Para mí es importante que los admiradores de la saga disfruten con mi trabajo, aunque no siempre ocurre. He tomado la decisión de representar los personajes que interpreto, sin dejarme llevar por presiones externas.

-¿Le gusta el género fantástico?

-Sí, muchísimo. Crecí obsesionada con 'El señor de los anillos' y sus mundos fantásticos. Como actriz me dedico a imaginar universos para escapar de la realidad.

-Hablemos de 'Juego de tronos', una serie que año tras año no defrauda.

-Porque es dolorosamente real. Tiene muchos elementos simbólicos que uno identifica con el poder. Los personajes viven historias increíbles.

-El final está cerca.

-La última temporada de la serie fue fantástica y de la nueva no puedo adelantar nada. Sólo decirte que David Benioff (el director) es un genio. No vamos a defraudar y todo lo que viene es bueno, muy bueno.

-Su personaje, Daenerys, es una verdadera sorpresa. Su evolución es muy interesante a lo largo de la serie. ¿Usted ha crecido como actriz con este personaje?

-Mi camino va en paralelo al de Daenerys. Antes de empezar a interpretarla vivía en otro mundo. He estado tan inmersa rodando la serie que no he tenido tiempo de dar un paso atrás y medir las consecuencias del éxito. Esta serie fue mi primera oportunidad como actriz y debo reconocer que me ha cambiado la vida.