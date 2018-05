El compositor de la música de 'Juego de tronos', un fan que intenta ser neutral

Djawadi se encuentra en la capital británica finalizando los ensayos de 'Juego de Tronos Live Concert Experience', un espectáculo con orquesta, coro y solistas que junta los temas más conocidos de la popular serie, en un llamativo marco de luces y espacios.

Ofrece además un viaje musical, que aúna a 70 interpretes sobre el escenario, a lo largo del particular universo creado por el escritor George R. R. Martin y adaptado a la televisión por David Benioff y D. B. Weiss.

Este concierto, que se ha estrenado en Estados Unidos, llega este mes a Europa y las primeras citas serán en España, primero en Madrid, el próximo 8 de mayo, y luego en Barcelona, el día 10, para viajara a otras ciudades como Londres, donde podrá escucharse el 27 de mayo y el 14 de junio.

Djawadi es un músico germano-iraní que se ha encargado de algunas de las bandas sonoras más conocidas del cine y la televisión de los últimos años, como 'Iron Man' (2008), 'Pacific Rim' (2013) o 'Westworld' (2016) y que, con 'Juego de tronos' (2011), ha consolidado su fama, temporada tras temporada.

El compositor explicó que la idea de este concierto nació de los productores de la serie, si bien fue él quien añadió el planteamiento de hacer una "aventura" musical que haga pensar al espectador que "está en Poniente", según dijo.

"Es una travesía ordenada cronológicamente", apuntó, ya que junta acontecimientos que van de la primera a la séptima temporada.

El espectáculo es una cita imprescindible para los fans de la serie, aunque también puede atraer a los "pocos", según matizó Djawadi, que todavía no la han visto y agregó que "quizás les interese lo suficiente para empezar a verla".

Además, el músico explicó que, durante el proceso de adaptación para el concierto, "como ya no trabajaba vinculado a ninguna imagen", ha podido hacer "nuevos arreglos específicos que serán novedosos para los fans".

En relación con el proceso de composición que sigue para la serie, el germano-iraní comentó que siempre se suele reunir con los dos creadores para ver juntos "cada episodio" y discutir "temas e instrumentación".

Sobre la melodía inicial presente en la cabecera de todas las temporadas -la música más emblemática de la serie-, aclaró que fue "el segundo tema" que compuso y que lo hizo tras ver el montaje de imágenes al que acompaña, un proceso que interpretó como "una travesía".

"El violonchelo captura perfectamente la esencia de la serie, es oscuro y lo puedes tocar muy bajo", agregó en referencia al instrumento de cuerda y su preponderancia a lo largo de la serie y la cabecera.

Djawadi matizó también que los motivos musicales específicos para las familias y personajes "fueron aumentando a medida que creció la serie" y que, en la primera temporada, casas como los Lannister o los Greyjoy no contaban con un tema porque no querían "sobrecargar" o "confundir" a la audiencia, saltando de una música a otra.

Interpelado sobre si había algún personaje o familia que prefiriera para escribir, el artista bromeó que sería como preguntarle quién es su "hijo favorito".

"Me encanta trabajar con los distintos temas y personajes, todos hacen algo distinto y todos tienen diferentes instrumentos", alegó, al tiempo que agregó que "es lo que hace a la serie interesante", ya que eso permite que desde "pequeñas piezas de violín" se pueda "saltar a un gran coro".

Djawadi declaró que es un "gran fan de la serie", sin embargo, aseguró que, como compositor, intenta "mantenerse tan neutral e impredecible como la propia serie".

"No tengo ni idea de cómo acabará", puntualizó el compositor, para agregar que no sabe nada sobre la próxima -y última- temporada, ya que no ha empezado a trabajar en ella y solo está en proceso de rodaje.

Por último, apuntó que sus referencias e inspiraciones están en la música clásica en nombres como Brahms o Wagner.