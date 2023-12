Quién se lleva el primer premio de la Lotería de Navidad si le toca a un matrimonio

No queda nada para que los niños de San Ildefonso canten el Gordo o cualquier otro premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, que se celebra este viernes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Por poca que sea la cantidad, siempre es motivo de felicidad disponer de uno de los números premiados. Cuando esto sucede, son muchas las dudas que invaden a quienes compraron lotería en alguna de las múltiples administraciones que se distribuyen por toda España. Por ejemplo, los que estén casados y se hagan con algún premio se preguntarán si se lo pueden quedar ellos íntegramente: la respuesta es que, si no quieren y tienen separación de bienes, no tienen que compartirlo con su pareja.

La Lotería de Navidad con la separación de bienes o en régimen de gananciales

El artículo 1351 del Código Civil lo deja claro. De ahí que, quien se lleve uno de los premios de la Lotería de Navidad deberá conocer cuál es el régimen económico del matrimonio. Si hay separación de bienes, el premio tiene un único dueño: el cónyuge que ha comprado el décimo y que tendrá que decidir si compartirlo o no. La cosa cambia si las dos partes lo han comprado: se debe repartir de manera obligatoria y proporcional, en mitades iguales si han aportado la misma cantidad económica.

De igual forma, la ley indica que si el matrimonio tiene un régimen de gananciales, es obligatorio compartir el premio en partes iguales, sin que importe quién lo ha comprado o cuánto dinero ha aportado.

¿Qué ocurre con el premio de la Lotería de Navidad si el matrimonio se separa?

Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales. Así lo establece el Código Civil. Pero, ¿qué ocurre si el matrimonio decide divorciarse o manifiesta la intención de hacerlo? En este caso, el reparto del premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, al igual que el amor, se rompe. Siempre y cuando esto se acredite como es debido, quien haya comprado el décimo se llevará toda la cantidad económica que le corresponde al número ganador. Aunque, por supuesto, son libres de compartirlo sin que esto plantee ningún problema legal.

A ello hay que añadir otro supuesto y es que, si la pareja pone fin a su convivencia, se acaba también su vínculo con los bienes gananciales. Si, a partir de ese momento, se compra el décimo premiado, tampoco existe el deber de compartirlo.