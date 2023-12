Cómo compartir Lotería de Navidad con seguridad: estos son los consejos de la OCU

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 está a la vuelta de la esquina. El 22 de diciembre será un día de alegría para los agraciados con el Gordo u otro de los grandes premios, pero también es el día de los 'pellizcos', las pedreas y los reintegros. El gasto medio de un español en lotería es de 71,67 euros, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), pero muchos de los números están repartidos en participaciones de asociaciones, bares y empresas o compartidos entre amigos y familiares.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una serie de consejos para evitar problemas a la hora de cobrar y recuerda que un décimo premiado es un documento al portador, que significa que el premio se otorga al propietario del billete. Por eso la OCU recomienda fotocopiar el décimo y proporcionar una copia firmada con detalles como el número, serie, fracción y sorteo, junto con el nombre y DNI del depositario.

La OCU advierte de que también es posible enviar el documento con la foto del décimo compartido por email o por Whatsapp a los participantes.

Guarde los décimos y haga fotocopias o fotos del anverso y del reverso.

Si comparte décimos, hágalo constar por escrito; las palabras se las lleva el viento y en caso de conflicto no sirven como prueba.

Si encarga o intercambia décimos enteros, procure recogerlos y pagarlos antes del sorteo.

Si pierde o le roban el décimo o billete, denuncie en Comisaría o a la Guardia Civil y notifíquelo en Loterías y Apuestas del Estado.

denuncie en Comisaría o a la Guardia Civil y notifíquelo en Loterías y Apuestas del Estado. Si el décimo se estropea, es necesario enviarlo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que determinará si se puede cobrar el premio. Si está muy irreconocible, será la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre la que se pronuncie. No intente recomponerlo.

es necesario enviarlo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que determinará si se puede cobrar el premio. Si está muy irreconocible, será la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre la que se pronuncie. No intente recomponerlo. Los tribunales atienden a otras pruebas para dictar el abono del premio: el hecho de que nadie lo reclame, el análisis de los fragmentos o el testimonio del vendedor.

Cómo cobrar el décimo de Lotería de Navidad compartido

Los décimos de menos de 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías. Si se ha comprado el décimo premiado por Internet, el usuario recibirá el importe automáticamente en su cuenta adscrita. A partir de 2.000 euros, hay que cobrar el décimo en las entidades bancarias colaboradoras que aparecen en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

A la hora de cobrar un premio compartido hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Una vez hecho esto, el banco abonará el premio entero (descontando el importe por el cual se tributa) en la cuenta del titular en ese banco que después deberá repartir según lo convenido.

La OCU recomienda no cobrar la totalidad del importe sin identificar antes a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que se está donando el dinero, lo que obligaría a pagar el impuesto de donaciones. Es más, Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio, que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes. Y además, añade que el premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí.