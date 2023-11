Estas son las administraciones de Zaragoza donde ha tocado el Gordo de la Lotería Navidad

Aunque es habitual que Manises, en Valencia; Sort, en Lérida; o Doña Manolita en Madrid casi cada año sean las premiadas por la Lotería de Navidad, este sorteo no deja de sorprender, y la suerte puede sonreír a cualquier administración. Se trata, sobre todo, de no perder la fe, porque, por más que queramos, el azar no se puede controlar. En Zaragoza no han sido pocas las veces que se ha celebrado el más codiciado de los premios: el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. Ha tocado en catorce años distintos desde 1815 hasta 2018 en Zaragoza, con un año de doble celebración: precisamente, el último. En 2018, la fiesta fue total: champán y sonrisas reinaron en cinco administraciones zaragozanas, así como en otra de Tarazona.

Todas las administraciones de Zaragoza en las que ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad desde 1992

Con el sorteo del próximo viernes 22 de diciembre casi a la vuelta de la esquina, las administraciones premiadas recientemente ofrecen desde hace meses sus números de la suerte con el cartel de ‘aquí se vendió el Gordo de Navidad’ en la puerta. En 1815, 1819, 1826, 1832, 1858, 1893, 1929, 1956 y 1970 Zaragoza brindó con champán por todo lo alto. Mientras que en 1992 fue el turno de la administración número 1 de Calatayud, en la que llovieron los millones (todavía de pesetas). Desde ese glorioso año 1992, estas son las administraciones que han dado el Gordo en Zaragoza:

Administración número 2 (Calle Alfonso, 20). En 1929 la suerte fue repartida en Zaragoza con el número 53453, premiado con 15 millones de pesetas, 90.151,82 euros. "El billete premiado estuvo muy repartido, por lo que participaron de la suerte numerosísimas personas, en su mayoría de condición humilde", tal y como publicó HERALDO el 23 de diciembre de 1929. Zaragoza recibió con este y otros premios un beneficio de 19 millones de pesetas aproximadamente. Un recadero que repartió medio billete del 53.453. Dos vigésimos entre los tallistas de la fábrica de Loscertales. Otros dos se fueron a Morata de Jalón donde el júbilo de los pintores del Ayuntamiento se hizo notar en la localidad y en el Hospicio de Huesca, los mecánicos de automóvil estuvieron de enhorabuena. Administración de Loterías número 4 (Plaza de Sas, 2). En 1956, el número 15640 se vendió en esta administración de Zaragoza, que tuvo suerte con una serie del Gordo y dos del sexto premio. Además, cinco décimos del 15640 fueron vendidos por el sacristán de la Parroquia de Nuestra Señora de Altabas, en participaciones de cuatro pesetas. Administración de Lotería número 4 del Paseo Independencia. En 1970, el número 19381 fue el premiado con el Gordo de Navidad, que se repartió en nueve localidades. Zaragoza jugaba una serie del primero y otra en cada uno de los premios tercero y quinto. Este número lo vendió esta administración, como sucedió en 1957 (cuarto premio). “Contando con las aproximaciones y centenas hemos repartido más de cien millones de pesetas”, afirmaban allí ese día. El Gordo en Calatayud en 1992, en la peña La Rouna, que repartió 10.000 millones de pesetas correspondientes al primer premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, 60.101,21 euros. Hacienda se llevó los 5.000 millones devueltos por la Administración número uno del número 31466. Un adivino sevillano había predicho que el 'Gordo' caería en el número que vendía otra peña, La Unión. Administración 56 en Las Fuentes (Salvador Minguijón, 35). En 2008 el Gordo se acercó hasta este barrio de Zaragoza, donde se vendieron diez décimos de número 32365, todos en ventanilla y a clientes habituales. Además, parte de un quinto (1,6 millones) también cayó en Zaragoza. Administración número 22 (conocida como la de Los Dos Patitos), en 2010. En la calle de San Ignacio de Loyola se repartieron 3 millones de euros del Gordo con el número 79250, pero allí no se vio a ninguno de los afortunados. Calatayud se lleva 50 millones del segundo premio, el 00147, que también repartió otros 5 millones en Zaragoza. Administración 42 (calle Mosén Andrés Vicente) de Zaragoza. En 2012, el Gordo pellizcó a Zaragoza y Huesca. Cinco décimos del 76058 fueron vendidos en esta del barrio de Las Delicias, que sirvió, a través de su terminal, cinco décimos de este primer premio a un solo cliente que encargó un número acabado en 58. 2018, el año en que el Gordo dejó 125 millones en Huesca, Zaragoza, Teruel, Fraga y Tarazona con el número 03347.

Este último año fue una fiesta no solo en Zaragoza, sino en todo Aragón. 40 millones llovieron en la librería Wodan del barrio de San José en Zaragoza, en la que se vendieron 400 pequeñas participaciones. Otros seis décimos premiados recalaron en Tarazona (Administración de la avenida La Paz, número 1) y Zaragoza (estanco de la plaza Santa Engracia, Centro Comercial Aragonia, calle Fray Luis Regla, calle Roger de Flor 5 y avenida de La Ilustración 14).

Además, fue la primera vez que el despacho de loterías número 5 de la avenida de Juan XXIII de Huesca vendía un Gordo de Navidad. Fran Navarro explicó que distribuyeron 30 series del número premiado. El colegio concertado San Viator de Huesca vivió una jornada histórica al repartir 80 millones. La asociación de antiguos alumnos vendió 800 boletos del número 03347 de 5 euros, premiado cada uno con 100.000. La lotera de Ayerbe vende un quinto y pesca una papeleta del Gordo. Marina Ubieto se enteró de que le habían tocado 100.000 euros mientras era entrevistada para la televisión. En Fraga, también hubo cava. El estanco Bollic, en la avenida de Aragón, vendió un décimo del Gordo (400.000 euros) y dos de un quinto premio (12.000).

Teruel cazó también un décimo del primer premio. Fue solo un décimo del 03347, y se obtuvo a través de una máquina conectada a internet, pero suficiente para poder decir que el Gordo había caído en Teruel. Sin rastro del agraciado, que percibirá 400.000 euros, la administración de loterías número 3 de la calle del Padre Tomás Lozano de la capital mudéjar se convirtió en una gran fiesta a la que se sumaron vecinos y turistas que callejeaban por el Centro Histórico.