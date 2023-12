Qué ofrecen los bancos si te toca algún premio 'gordo' de la Lotería de Navidad 2023

Este viernes 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2023 cambiará la vida de muchas personas en España. Y es que, los premios llegan hasta los 400.000 euros por décimo, pero, hasta que no toca un premio 'gordo' o un pellizco, uno no sabe qué hacer. Muchos se preguntan: cómo invertir el dinero, si ingresarlo en el banco o no, si comprarse una casa... Pero, es importante conocer qué ofrecen los bancos cuándo te toca la Lotería.

Lo primero que debes saber es que si resultas ganador de la Lotería de Navidad, sobre todo del premio 'gordo', los bancos van a intentar convencerte de que ingreses tu dinero en sus oficinas y te ofrecerán varias opciones para persuadirte. Pero, hay que saber que la entidad que te haga la transferencia no puede obligarte a abrir una cuenta bancaria ni cobrarte comisiones por la transferencia, es el premiado quien debe tomar la decisión final.

Los bancos ofrecen invertir en fondos de inversión, pero se aconseja comparar ofertas entre distintos bancos y buscar asesoramiento que te aconseje de los riesgos de cada inversión porque, recuerda que, el 70% de los ganadores terminan arruinados en tan solo cinco años, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Antes de tomar la decisión de invertir es necesario apuntar cuál es el riesgo que deseas tomar. Si el riesgo es menor, también lo serán los beneficios y viceversa. Claro que si el riesgo es más pequeño también es más probable que no acabes en la ruina

Qué ofrecen los bancos cuando te toca la Lotería de Navidad

Los bancos, lo que más ofrecen, son fondos de inversión. Si se opta por esta alternativa, los expertos financieros se encargarán de maximizar los beneficios, aunque no sin riesgos. Por tanto, lo importante es definir el nivel de riesgo que una persona está dispuesta a asumir.

Por otro lado, también suelen ofrecen planes de pensiones o de jubilación. Mientras que el primero ofrece menor liquidez al restringir los retiros, el segundo garantiza mayor estabilidad con un riesgo moderado. "En cuanto a fiscalidad, también es distinta: con el plan de pensiones puedes deducir tus aportaciones en la declaración de la renta, cosa que no ocurre con el de jubilación", ha indicado Seguros Bilbao en diferentes medios de comunicación.

Otra de las posibilidades que también ofrecen los bancos, o puede barajar un ganador, es la diversificación de la inversión. Los bancos ofrecen la compra de bonos, acciones, criptomonedas, deuda pública, depósitos a plazo, fondos indexados y ETFs con rebalanceo (ajuste de cartera en función del riesgo asumido) automático.