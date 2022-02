Presidente de UPN afirma que Sayas y Adanero "no pueden seguir" en el partido

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado este viernes que los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero "no representan a UPN y no pueden seguir en UPN" después de que este jueves decidieran rechazar la reforma laboral en el Congreso, en contra del criterio del partido.

Así, sobre si propondrá la expulsión del partido de ambos diputados, Esparza ha dicho que "vamos a ver jurídicamente, en función de los estatutos qué es lo que podemos hacer, pero obviamente yo creo que no representan a UPN y no pueden seguir en UPN".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha afirmado que está "tremendamente dolido, porque UPN es un partido que cumple sus compromisos, UPN es un partido de palabra, y lo que ocurrió ayer en el Congreso y la actitud que tomaron el señor Sayas y el señor Adanero obviamente va contra los principios y los valores, y contra lo que siempre ha representado UPN".

Javier Esparza ha explicado que "el lunes tuvimos una Ejecutiva, en esa Ejecutiva, a la que asistieron Sayas y Adanero, tratamos el tema, se adoptó un acuerdo por el cual se nos daba a la dirección del partido la encomienda de fijar la posición de voto en lo que tiene que ver con la reforma laboral y trasladarla a los dos diputados". "Eso es lo que se hizo, a partir de ahí se nos dijo en privado que se iba a acatar esa decisión aunque no se compartía y públicamente hicieron lo mismo", ha dicho.

Tras ello, ha afirmado que "se han saltado la disciplina de voto, pero es que además nos han engañado a todos, nos han metido a todos, nos han mentido a toda la dirección del partido, y han metido al conjunto de la sociedad navarra y española".

El presidente de UPN ha explicado que no ha hablado con los diputados, ya que ni les ha llamado ni le han llamado a él.

Sobre los próximos pasos, Esparza ha afirmado que el partido ha pedido el acta a los dos diputados y ha leído en los medios que no la van a entregar. "Hoy hay Ejecutiva y mañana Consejo Político y a partir de ahí iremos viendo qué es lo que hacemos, porque es una situación absolutamente intolerable", ha dicho.

El presidente regionalista se ha preguntado si "defender el sentido del voto de UPN es votar con Bildu, con ERC, con el BNG, con la CUP". "¿Defender el sentir de UPN es que ayer, si hubiera decaído la reforma laboral, quienes lo estarían celebrando son precisamente los independentistas, los que quieren romper este país? ¿Eso es lo que quiere UPN? UPN marcó muy claro cuál era la posición, se marcó en los órganos donde se tenía que marcar y además explicó el por qué", ha dicho.

Así, Javier Esparza ha argumentado que "para nosotros la modificación de esa reforma laboral creemos que contribuía al desarrollo económico y al empleo en este país y por tanto también en Navarra, nos ayudaba a conseguir cuanto antes los fondos europeos, que nos hacen falta para la recuperación, y tenía un acuerdo con los trabajadores con los empresarios y con los autónomos, que son los que generan empleo". "Son los que estaban diciendo que era buena, que había que aprobarla", ha afirmado.

En ese sentido, ha argumentado que "UPN ha sido un partido que en su gen ha defendido siempre la concertación social". "UPN en el Gobierno de Navarra ha firmado cuatro planes de empleo con UGT, CCOO y la patronal navarra, hemos constituido el Servicio Navarro de Empleo, creamos el Consejo del Diálogo Social, el Tribunal Laboral, lo llevamos en el ADN. La concertación social es lo que lleva UPN en el ADN, porque estamos firmemente convencidos de que los acuerdos entre los empresarios, los autónomos y los trabajadores son la mejor manera para generarar actividad económica y empleo", ha dicho.

Javier Esparza ha insistido en que "eso es lo que está en el gen de UPN, lo que no está en el gen de UPN es tomar decisiones saltándose a la dirección del partido, tomar decisiones a escondidas, engañándonos a todos, y tomar decisiones que ponen al partido en una situación tremendamente complicada".

Sobre lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, donde el PSN finalmente reprobó al alcalde de Pamplona al comprobar que los dos diputados de UPN votaban en contra de la reforma laboral, Esparza ha afirmado que "pasó que el PSN se encontró con lo que había ocurrido en la votación y actuó en consecuencia".

El presidente regionalista ha afirmado que "el acuerdo con Moncloa significaba un apoyo a la reforma laboral que, es lo que querían los empresarios, los autónomos y las organizaciones sindicales". "Era evidente que no podemos aprobar una reforma laboral el mismo jueves en el que se reprueba al vicepresidente de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, cae por su propio peso. A partir de ahí habíamos establecido un camino para hablar del desarrollo de Navarra, de la convivencia en esta tierra, pero obviamente se ha visto truncada", ha indicado.

Así, sobre la posibilidad de entendimiento con el PSN tras no materializar el apoyo de los diputados regionalistas a la reforma laboral, Javier Esparza ha afirmado que "UPN es un partido muy fuerte, es el principal partido de Navarra, y es verdad que la situación es delicada, pero creo que vamos a salir más fuertes de esto, vamos a salir reforzados, yo creo mucho en esta formación política, hay muy buena gente, tenemos grandes equipos, esa es la realidad, y vamos a seguir trabajando por lo que creamos que es bueno para Navarra".

"En UPN hay una máxima muy importante, lo que es bueno para Navarra, y lo puedo circunscribir también a España, es bueno para UPN. La reforma laboral era buena para España y era buena para Navarra, por eso la apoyamos", ha señalado.

El presidente de los regionalistas ha añadido que, "a partir de ahí, vamos a seguir defendiendo acuerdos para fortalecer esta tierra, pensando en el desarrollo económico, en el futuro y en la prosperidad, pensando en la convivencia también, eso es lo que vamos a hacer".

"Había un acuerdo con el PSOE que estas dos personas, de forma individual y a escondidas, torpedean. Más allá de eso, seguiremos hablando. Estamos en política y hay que dialogar", ha afirmado.

Esparza ha explicado que no ha hablado con la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, pero tiene previsto hacerlo. "He hablado con diferentes dirigentes del PSN y del PSOE, y seguramente en las próximas horas hablaré con María Chivite", ha indicado.

Sobre si le ha sorprendido que García Adanero, que le respaldó en el último congreso del partido, no haya atendido la decisión de la dirección sobre la reforma laboral, Esparza ha dicho que "me sorprende todo, jamás hubiera pensado que no iban a acatar la disciplina de voto cuando además ellos nos habían manifestado que la iban a respetar".

"Yo entiendo que puede haber una discrepancia, no es un tema fácil. Hay una decisión meditada, que se transmite de forma ordenada, en tiempo, hay 23 horas más o menos desde que se transmite la posición de voto hasta que se vota. Están diciendo que sí y luego votan que no", ha afirmado.