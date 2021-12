De "gestión liberticida" a "medidas ilusionantes": la oposición valora el balance de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en el 42,7% el cumplimiento de los 1.481 compromisos que asumió con motivo de su investidura cuando está a punto de alcanzarse la mitad de la legislatura y ha garantizado que agotará los cuatro años de su mandato. En su opinión, la conclusión “rotunda” de estos datos es que, a pesar de la pandemia y de las dificultades de estos dos años, el Ejecutivo “avanza y cumple su hoja de ruta".

Así se ha expresado en su balance anual de gestión, en el que, entre otros asuntos, también ha apelado al "sentido común" para convalidar en el Parlamento la reforma laboral acordada con patronal y sindicatos, ha considerado "altamente improbable" que se renueve el CGPJ con "esta oposición" y ha valorado a Yolanda Díaz como ministra del Gobierno, no de un partido.

Sin embargo, parte de la oposición tiene criterios diferentes a la hora de valorar la gestión del Gobierno, y la otra parte, la que apoya al Ejecutivo, la aplaude.

Gobierno "nefasto"

El líder del PP, Pablo Casado, se ve ya en la Moncloa, dos años después de que arrancase el actual Gobierno de Sánchez, que considera "nefasto", pero no despeja la incógnita de si pactará con Vox su investidura.

Los sondeos no aventuran una mayoría absoluta para el PP, que para sumar necesitaría al partido de Santiago Abascal. Casado aspira a que sus siglas reciban más respaldo que la suma de la izquierda y de los nacionalistas y que en ese momento, sin una alternativa, sean el resto de los partidos los que se "retraten".

Este miércoles ha hecho balance del 2021, un año en el que los populares han adelantado al PSOE en intención de voto, un escenario que no tiene precedentes en los dos primeros años de Gobierno, según Casado.

El líder de la oposición ha cargado contra la "arrogancia", "incompetencia" y "mentiras" del jefe del Ejecutivo, quien también ha hecho balance a dos días de que finalice el año.

Acusa Casado a Sánchez de "insensibilidad" por no "acordarse de los fallecidos por coronavirus", de incumplir su promesa respecto al precio de la luz o de lastrar la recuperación económica y además le ha afeado sus pactos con Unidas Podemos, ERC y Bildu.

"Es un recochineo decir que está cumpliendo justo lo contrario que prometió al presentarse a las elecciones", ha recalcado.

Ante una situación "muy mala por culpa de este Gobierno", el líder del PP argumenta que su alternativa y el cambio son imparables, en un camino que empezó en Galicia y "va a continuar en las elecciones de Castilla y León", donde esperan "un gran resultado".

"Vergüenza"

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, también ha hecho balance de 2021, "un año histórico porque el sufrimiento que han tenido los españoles no se había visto en muchas décadas y porque la lección de responsabilidad que han dado los españoles también ha sido histórica". "Mientras los españoles han dado ejemplo nuestro Gobierno lo que ha dado es vergüenza", ha añadido.

En rueda de prensa, Arrimadas ha manifestado que los españoles "han dado una lección de cumplimiento estricto de restricciones muy dolorosas para todas las familias y todas las actividades económicas, una lección de vacunación y confianza y también una lección porque a pesar de todas las dificultades, muchas empresas han aguantado".

"Estoy convencida de que, a pesar de este Gobierno y de todas las dificultades, España saldrá de esta crisis como hemos salido de otras situaciones", ha afirmado la presidenta de Cs, que ha añadido que "mientras los españoles han dado ejemplo nuestro Gobierno lo que ha dado es vergüenza, porque ha sido el año de los infames indultos, donde se ha acercado presos etarras y se han dado las competencias de las cárceles al nacionalismo vasco".

Además, ha señalado que "ha sido el año donde más se ha visualizado que los socios preferentes de Sánchez son partidos que no respetan el más mínimo nivel ético, como por ejemplo, Bildu, ha sido el año del rescate al Plus Ultra, en el que se ha abandonado al constitucionalismo desde Cataluña o el País Vasco, que se vaya a repartir a dedo fondos europeos sin ningún tipo de control o de la falta de reformas consensuadas como en otros países".

"Palabras vacías"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este miércoles contra la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, considerando que ha proclamado "solo palabras vacías para tapar la gestión más liberticida y ruinosa de toda Europa".

Abascal ha optado por pronunciarse sobre este discurso en un mensaje en su perfil de Twitter, en el que, entre otras cosas, ha afeado a Sánchez que "continúe sin dar solución a los problemas de los españoles".

"Ni sus asesores ni esa puesta en escena pueden evitar que los españoles se lo digan cada vez que pone un pie en la calle", ha sentenciado Abascal su mensaje en Twitter.

"Avanzar en agenda social, territorial y democrática"

Desde el lado de los aliados y socios del Gobierno, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso y líder de los 'comuns' en la Cámara baja, Jaume Asens, ha avisado al presidente del Gobierno de que ahora toca "avanzar en la agenda social, territorial y democrática", porque niega que sea incompatible la gestión de la crisis social con las agendas territorial y de diálogo.

El líder de UP ha apostado por no dejar de calendarizar la mesa de diálogo, pero "sin caer en prisas ni poner fechas", después de que Sánchez haya asegurado que habrá una nueva reunión de este espacio, pero también ha defendido que la prioridad actual tanto del Gobierno como de la Generalitat debe ser superar la pandemia y consolidar la recuperación económica.

"No hay que caer en las prisas y poner fechas, pero tampoco hay que olvidar que hay que calendarizar la mesa de dialogo. Es una carpeta que se tiene que abrir. No sé si este mes o el siguiente, no es una cuestión de una semana o un mes, pero hay que abrir esta carpeta", ha sostenido.

Asens ha afirmado que el hecho de que la mesa de diálogo "no sea una prioridad para el presidente, no quiere decir que no tenga que haber un calendario y que no tenga continuidad".

"Medidas ilusionantes"

IU ha destacado las medidas económicas "ilusionantes" del Gobierno de coalición, como los Presupuestos del año 2022 o la reforma laboral, frente a la "incapacidad, la frustración y el odio" que practica la derecha.

En un comunicado, la formación que lidera Alberto Garzón ha destacado que las nuevas cuentas públicas y el nuevo marco laboral incorporar "mejoras significativas, pero no se ha llegado aún a la línea de meta" y no hay que caer en "triunfalismo".

Por tanto, ha proclamado que continuarán en lo que resta de legislatura con su "empeño para satisfacer las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora".