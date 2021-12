Estos son los premios de la Lotería de Navidad 2021 y cuánto toca por décimo

Este miércoles lloverán millones de euros sobre España. No será borrasca, sino fina lluvia de la que cala y no molesta, de la que alegra sentir. En forma de monedas resultaría dolorosa, pero ni siquiera hay que recurrir a los billetes; una transferencia bancaria que engordará al momento la cuenta de todas las personas afortunadas con premios de diferente categoría. El Gordo paga a cada décimo 400.000 euros brutos, el segundo 125.000 y el tercero 50.000. La parte de Hacienda viene marcada por el límite de la retención marcada para que ese premio recibido tribute. Eso sí, todo lo ganado en la Lotería Nacional y en este Sorteo Extraordinario de Navidad no sube la base imponible de la próxima declaración de la renta a los ganadores.

Lo que toca este año en el Gordo de Navidad 2021

Los niños y niñas de San Ildefonso llevan meses preparando este día especial, y todos esperan cantar el Gordo. Cuando salga dirán ‘cuatro millones de euros’, pero eso alude a la serie completa. El décimo supone los referidos 400.000 euros brutos por una inversión de 20 euros; hay que descontar la retención de Hacienda, que supone el 20% de 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos de tributación. Así, el premio real que se ingresa con un décimo del Gordo es de 328.000 euros.

Los premios del segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad

Por la misma regla de tres descrita en el caso del Gordo, la tributación del segundo premio es sobre 85.000 euros, aunque nominalmente la recompensa asignada sea de 125.000 al décimo. Hacienda retiene 17.000 euros y lo que se lleva la persona apostante son 108.000 euros. En cuanto al tercero, que conlleva 50.000 euros, Hacienda solamente se queda con 2.000, que son el 20% de los 10.000 tributables.

A partir del cuarto premio, todas las cantidades percibidas están exentas de tributación: los 20.000 de cada uno de los cuartos, los 6.000 de los quintos (hay ocho) y los premios menores, que son muchos y muy variados: aproximaciones a los premios más importantes, reintegro, pedrea o terminaciones de más de un dígito.

Cuánto toca en los premios de la Lotería de Navidad 2021

El sistema consta de 172 series de 100.000 billetes cada una. El total de la emisión asciende a 3.440.000.000 de euros y el total destinado a premios asciende a 2.408.000.000 de euros. Estos son todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad:

El Gordo : 328.000 euros al décimo después de impuestos.

: 328.000 euros al décimo después de impuestos. Segundo Premio : 108.000 euros al décimo después de impuestos.

: 108.000 euros al décimo después de impuestos. Tercer Premio : 48.000 euros al décimo después de impuestos.

: 48.000 euros al décimo después de impuestos. Cuartos Premios : 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos. Quintos Premios : 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos. 2 aproximaciones de 20.000 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio. 2 aproximaciones de 12.500 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio. 2 aproximaciones de 9.600 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del primer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio. 198 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.

, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio. 9.999 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

Comprueba si tu número de la Lotería de Navidad ha sido premiado

Con esta herramienta se puede saber al instante si los números jugados han recibido algún tipo de premio, desde los más importantes a un simple reintegro. Solamente hay que introducir manualmente el número en cuestión y comprobar si ha sido agraciado.

Últimas noticias sobre la Lotería de Navidad 2021.