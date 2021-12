Dos cuartos premios dejan alegría en Aragón: el 42833 toca en Biescas y el 91179, en Benasque

El sorteo ha empezado algo lento en cuanto al reparto de premios relevantes, pero se ha puesto a tono poco a poco, y los puestos de honor en la tabla de la suerte han empezado a llenarse. POr si fuera poco, los dos cuartos premios han dejado un pequeño rastro de suerte en Aragón; Biescas, en primer lugar, y Benasque después han saboreado las mieles del éxito lotero. En Biescas ha tocado un pellizco del número 42833, el primero de los dos cuartos premios, ha salido a las 10.59. Para alegría de Benasque, el 91179 ha salido a las 11.11. El premio dotado con 20.000 euros al décimo se cobra íntegramente, ya que al estar por debajo de los 40.000 euros tributables en este sorteo, no hay retención de Hacienda en la cantidad obtenida. A pesar de ser menos de la decimosexta parte del cobro neto por un décimo del Gordo, sigue siendo 20.000 veces mejor que tener un décimo no agraciado con la suerte en las manos.

El 42833 ha resultado muy repartido: El Espinar (Segovia), Comillas (Cantabria), Sevilla, Elche (Alicante), Benidorm (Alicante), Manises (Valencia), Llanes (Asturias), Santander, Bilbao, Llodio (Álava), El Campello (Alicante), Aguadulce (Almería), Candas (Asturias), Oviedo, Gijón, Ávila, Barcelona, Cuenca, Coruña, Málaga y las localidades malagueñas de Benalmádena y Torre del Mar. En Biescas había curiosidad y alegría en el estanco y librería Fañanás de la calle Mayor, donde se ha vendido por máquina un décimo del 42833. Su dueña, Pilar Fañanás, atendía minutos después de la noticia a vecinos y curiosos que comenzaban a llegar al establecimiento, con el teléfono echando humo. Hace tres años, el 13 de septiembre de 2018, Pilar también repartió suerte: en esa ocasión fue un boleto de seis aciertos en la Primitiva, premiado con 1.645.972 euros.

Un pellizco del cuarto premio de la Lotería Nacional cae en Biescas. En la imagen, Pilar Fañanás. @pzbaldetena/Twitter

"Aún tuvimos otro golpe de suerte el 3 de octubre de 2013, un segundo de la Lotería Nacional con el número 70237, pero lo de hoy es tremendo. Llevo 25 años en el establecimiento, antes lo llevó mi padre, que ya no está con nosotros; me hubiera encantado que él viviese este momento, la verdad. Es una emoción muy grande. Se ha acercado mucha gente a felicitarnos, todos muy amables, pero nadie ha dicho he sido yo -ríe- así que continúa el misterio. Al final, es un punto turístico, vendemos bastante y somos los únicos que vendemos lotería en Biescas, así que puede ser de cualquier sitio", señalaba Pilar.

Poco después, el segundo cuarto premio también tocaba en la provincia de Huesca: el estanco Christhais, en la calle Mayor de Benasque, vendió el 91179. El otro cuarto premio de la jornada también ha viajado por toda la geografía española: Illa de Arousa (Pontevedra), Caldas de Reis (Pontevedra), Jaén, Alicante, Logroño, Getafe, Murcia, San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife), Toledo, Pinos Puente (Granada), La Antilla (Huelva), Duruelo de la Sierra (Soria), Paredes (Asturias), Zapateira (A Coruña), San Pedro del Pinatar (Murcia), O Porriño (Pontevedra), Vigo y Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)

María Jesús Porté, con el cuarto premio que ha vendido en Christhais, de Benasque. M.C.

Desde Christhais, que además de estanco es tienda de regalos, Maite Campo comentaba que "llevamos una racha increíble. Nos han llamado hace un rato para confirmarnos que habíamos dado el premio, y nos confirman que ha sido un décimo, así que son 20.000 euros para quien lo compró".

"La titular del establecimiento -explicaba Maite- es mi suegra, María Jesús Porté; comentaba con mi marido, Christian Bielsa, que todos queremos dar un premio este día, pero que ya son tres seguidos. Un cuarto este año, un quinto el año pasado y dos quintos y un cuarto hace dos. Somos punto de venta, no administración, así que vendemos por máquina, y pasa algo curioso: a mucha gente no le hace gracia que no sean billetes clásicos, pero hay que cambiar la mentalodad con eso, las posibiloidades son las mismas. Por cierto, también dimos un segundo premio en El Niño en 2013".

Cuáles son los premios de la Lotería de Navidad 2021

El sistema consta de 172 series de 100.000 billetes cada una. El total de la emisión asciende a 3.440.000.000 de euros y el total destinado a premios asciende a 2.408.000.000 de euros. Estos son los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad:

El Gordo: 328.000 euros al décimo después de impuestos.

328.000 euros al décimo después de impuestos. Segundo premio : 108.000 euros al décimo después de impuestos.

: 108.000 euros al décimo después de impuestos. Tercer premio : 48.000 euros al décimo después de impuestos.

: 48.000 euros al décimo después de impuestos. Cuartos premios : 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos. Quintos premios : 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos. 2 aproximaciones de 20.000 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio. 2 aproximaciones de 12.500 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio. 2 aproximaciones de 9.600 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del primer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio. 198 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.

, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio. 9.999 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

