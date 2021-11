Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2021

No salen en las fotos y los vídeos, pero cada 22 de diciembre hay una persona cercana a los premiados, y probablemente también premiado, que no salta y ríe tanto como los otros tras ganar un premio grande en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Está pensando en la parte de Hacienda, y en la declaración del año siguiente, y en cómo mantener en secreto su fortuna para no atraer a los ladrones. Si se tiene tanta suerte hay que celebrar, pero algo de bueno hay en esa actitud precavida; Hacienda aparece, aunque solamente por encima de 40.000 euros de premio. Y si te han tocado más de 40.000 euros, que hace dos décadas eran siete millones de pesetas, el mordisco del impuesto duele menos.

Cuánto te quita Hacienda en la Lotería de Navidad 2021

En este año, las reglas del juego son las mismas de 2020. Por debajo de 40.000 euros no hay retención directa de Hacienda, y el premio está exento de tributación. Un décimo del Gordo supone 400.000 euros brutos de premio al décimo, el segundo premio es de 125.000 euros y el tercero de 50.000 euros. Los cuartos son 20.000 al décimo, ya exentos, y los quintos 6.000, seguidos de las aproximaciones, reintegros y premios menores al décimo. Cuando pasa de 40.000, hay un impuesto directo sobre la cantidad bruta del 20%.

El Gordo se tributaría entonces por 360.000 euros (los primeros 40.000 están exentos) y al quitarle el 20% a esa cantidad, la cantidad que se queda Hacienda asciende a 72.000 euros. Además, los 328.000 que le quedan al apostante no suben su base imponible en la declaración de la renta de 2022. No hay regalo envenenado. Sí deben declararse los rendimientos que pueda generar esa cantidad, como los intereses bancarios. En el segundo premio se gravan 85.000 de los 125.000 euros, y Hacienda se queda 17.000. En el tercero, Hacienda solo se queda con 2.000, el 20% de los 10.000 sujetos a gravamen de los 50.000 del premio.

