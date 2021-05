Así será el pasaporte Covid para poder viajar este verano por Europa

Con la cercanía del verano y el avance en la vacunación, las esperanzas de los ciudadanos a la hora de programar las vacaciones por Europea está en ascenso. Muchos ya habían renunciado a la idea, pero buena parte del continente ya ha anunciado que permitirá el ingreso a todos aquellos visitantes que ya hayan sido vacunados. Por otra parte, los países a la Unión Europea cuenta con su propio programa a la hora de establecer parámetros de seguridad en los viajes entre los países miembros; se trata de una especie de pasaporte Covid.

La Unión Europea llegó este 20 de mayo a un acuerdo para crear un certificado europeo que facilite desde este verano las vacaciones a los europeos que hayan sido vacunados contra el coronavirus, tengan anticuerpos o dispongan de una PCR negativa, después de que el Parlamento europeo cediera ante los Veintisiete y renunciara a la gratuidad que exigía para los test. Los Veintisiete cerraron un acuerdo que, aunque aún debe ser ratificado en consejo de ministros europeos, es vital para el turismo internacional. Los ciudadanos extracomunitarios podrán moverse de nuevo por Europa si acreditan estar vacunados con la pauta completa de cualquiera de las fórmulas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) -Pfizer, AstraZeneca, Moderna o la monodosis Janssen- aunque dependerá de cada socio de la Unión autorizar las entradas con otras vacunas que estén en proceso de validación por parte del regulador europeo.

A pesar de este fuerte impulso clave para el turismo, se asume que será difícil que la UE recupere en 2021 el podio como beneficiario del 40% de los viajes de ocio internacionales.

Así será el 'Certificado Covid digital de la UE'

Este nuevo certificado informará sobre si su portador está vacunado contra la covid-19, si ha generado anticuerpos tras haber pasado la enfermedad o si posee una PCR reciente negativa. Finalmente, la Eurocámara no ha logrado el objetivo de que todas las PCR que se realicen vinculadas al certificado sean gratuitas pero sí se contempla que puedan destinarse fondos adicionales para costearlos y que estas pruebas sean asequibles para los europeos. "El Parlamento europeo no ha conseguido lo que exigíamos pero sí hemos mejorado sustancialmente las propuestas", ha asegurado el jefe negociador de la Eurocámara y eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, al asumir que las capitales no han aceptado ni la gratuidad obligatoria de las PCR ni la exención de medidas restrictivas.

Será un certificado totalmente gratuito y multilingüe. Se expedirá tanto en soporte papel como en digital a través de un código QR que será emitido por las comunidades autónomas. Se llamará finalmente 'Certificado Covid digital de la UE' y será válido en toda la UE desde el 1 de julio. Eso sí, no será un requisito indispensable para poder moverse por la Unión Europea, aunque desde la Comisión recomiendan que todo aquél que quiera viajar lo expedite para poder facilitar lo máximo posible la movilidad en este segundo verano de pandemia.

Sin embargo, el certificado no librará de manera automática al viajero de tener que cumplir medidas restrictivas al llegar su destino, como el cumplimiento de una cuarentena o un nuevo test PCR, pero sí recoge el compromiso de los Estados de miembro de abstenerse en principio de imponerle este tipo de medidas adicionales.

Baleares no pedirá test a los vacunados de coronavirus



Baleares comienza a relajar las restricciones para tratar de atraer al turismo nacional. La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció este jueves en Fitur que los nacionales vacunados al menos con una dosis 15 días antes de llegar a las islas quedarán exentos de cualquier tipo de test a partir de este domingo 23 de mayo. Tampoco deberán presentar ningún documento los españoles procedentes de comunidades autónomas con incidencia acumulada por debajo de 60 casos cada 100.000 habitantes a 14 días. Además, los nacionales que no estén todavía inmunizados podrán entrar al archipiélago solo con un test de antígenos, sin necesidad de la costosa PCR, cuyos resultados, además, se pueden demorar hasta 48 horas.

Últimas noticias sobre el coronavirus.