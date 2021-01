¿Por qué se contagian las personas ya vacunadas contra la covid?

Tres trabajadores y cuatro ancianos ya vacunados de la residencia de Tamarite de Litera han dado positivo en coronavirus. Esa es una de las dieciocho residencias aragonesas que han registrado brotes de covid-19 tras llevarse a cabo la vacunación.

Los vacunólogos barajan dos posibilidades ante estos casos. "Puede ser porque se haya vacunado una persona que ya estaba infectada, pero estaba en periodo de incubación, de cinco a siete días aunque el límite son catorce. Y la segunda opción que se haya contagiado después de haberse vacunado, al cabo de pocos días", expone Fernando Moraga-Llop, vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología. En cualquier caso, "hay que tener en cuenta que la vacuna no tiene ninguna eficacia hasta, más o menos, siete u ocho días después de la inyección", añade Moraga-Llop.

"Podría hacer es atenuar el cuadro de la enfermedad, pero no se ha dado la formación de anticuerpos todavía"

La eficacia aumenta con las dosis, pero la inmunidad no es inmediata. "Si en los ensayos clínicos veíamos que la eficacia total era alrededor del 95%, después de la primera dosis se piensa que es en principio en torno a un 50%. Por tanto, ni en el primer caso la vacuna puede hacer nada, ni en el segundo si ha sido un contagio muy inmediato", sostiene el vicepresidente de la asociación. Por ejemplo, puede darse el caso de que una persona se vacune con la primera dosis y se infecte a los 15 días, puesto que la vacuna no exime del contagio, a partir de la primera semana reduce a la mitad las posibilidades. "Lo que podría hacer es atenuar el cuadro de la enfermedad, pero no se ha dado la formación de anticuerpos todavía", apunta el doctor Moraga-Llop. A pesar de ello, el facultativo aclara que "una dosis puesta, es una dosis válida. Es un principio de la vacunología".

La máxima eficacia solo se consigue con las dos dosis de vacuna, en algunas residencia se han detectado pequeños brotes

Este portavoz de la Asociación Española de Vacunología considera que no hay que retrasar la segunda dosis de la vacuna si se ha cumplido la cuarentena y se es asintomático. "Personas que se han vacunado y han enfermado, lo lógico es que se pongan la segunda dosis cuando les toque, siempre y cuando estén sanos. Si un día antes de la segunda dosis se coge el virus, evidentemente no se debe vacunar, debe esperar unos días a estar asintomático y completamente recuperado. En caso de no experimentar síntomas, se debería esperar la cuarentena de los 10 días", detalla Moraga-Llop.

"Si tienes mucha población vacunada con una dosis, el virus puede crear resistencias a la vacunación"

Además, el vacunólogo resalta la "importancia" de la segunda dosis. "En algunos países, como Bélgica o Reino Unido, prefieren poner una dosis a más gente y demorar la segunda para que más gente esté vacunada. Creo que más vale tener a menos gente vacunada, pero segura. Porque si tienes mucha población vacunada con una dosis, el virus puede crear resistencias a la vacunación", avisa el vicepresidente primero de la entidad.

Por último, el doctor plantea otra pregunta: ¿Es necesario vacunar a alguien que ha pasado el SARS-CoV-2? El vacunólogo es rotundo: "La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no sabemos ni cuánta inmunidad ha conseguido ni cuánto tiempo le va a durar, ya que es muy variable de una persona a otra. Por lo tanto, es necesario reforzar la inmunidad, a pesar de que haya padecido la enfermedad". Moraga-Llop también indica que no existe "ninguna contraindicación" en vacunar de una enfermedad a personas que la hayan superado, ni en el caso de la covid-19 ni en otras patologías.

La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.