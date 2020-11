El Gobierno anuncia los 15 grupos de población que, a lo largo de 3 fases, recibirán la vacuna contra el coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa los 15 grupos de población que, a lo largo de tres fases que previsiblemente comenzarán en enero y finalizarán en verano, recibirán la vacuna contra el Covid-19, según se establece en el Plan de Vacunación contra COVID-19, aprobado el martes por el Consejo de Ministros.

Como ya anunció esta semana, los primeros en recibir la vacuna una vez lleguen las primeras dosis serán los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes, a partir de enero de 2021 y hasta marzo, y, a continuación lo hará el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. En total, en la primera etapa de la vacunación se vacunará a 2,5 millones de personas.

Asimismo, y aunque todavía no está decidido en qué fase de vacunación entrarán, el resto de grupos son: personas con condiciones de riesgo, personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, personas vulnerables por su situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, adolescentes, jóvenes y personas más afectadas por el surgimiento de brotes, personas embarazadas y que están en lactancia, y las personas seropositivas de coronavirus.

"Conforme vayamos recibiendo información de disponibilidad de vacunas serán asignados los grupos a lo largo de la fase dos y tres", ha dicho Illa, para comentar que la segunda fase se llevará a cabo desde marzo y hasta finales de mayo o principios de junio, y la tercera a lo largo del verano.

Estos grupos se han establecido en base a los criterios de riesgo de mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad. "Conforme vayamos recibiendo información de disponibilidad de vacunas serán asignados los grupos a lo largo de la fase dos y tres", ha dicho Illa, para comentar que la segunda fase se llevará a cabo desde marzo y hasta finales de mayo o principios de junio, y la tercera a lo largo del verano.

En este sentido, el ministro de Sanidad ha recordado que el principal objetivo del plan de vacunación es reducir la morbimortalidad y la mortalidad por el coronavirus en España a través de las vacunas, una vez estén autorizadas. "Las vacunas que van a recibir autorización gozarán de todos los requisitos de seguridad y eficacia y, si alguna no lo tiene, no será autorizada para ser administrada en la Unión Europea", ha recalcado.

España va a recibir en total unos 140 millones de dosis de vacunas, para inmunizar a unos 80 millones de habitantes. "Habrá vacunas para proporcionar a todos los ciudadanos de España y también para ejercer nuestras tareas de solidaridad que también tenemos muy presentes", ha asegurado el ministro.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis.

Con autorización europea

Illa también ha reiterado que las vacunas que reciban la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos gozarán "de toda la seguridad y si no tienen garantías suficientes, no van a recibir autorización para ser administradas".

Y ha insistido en que conforme a los contratos ya firmados, España adquirirá 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones habitantes. Por tanto, ha dicho, "habrá vacunas para proporcionar a todos los ciudadanos y para ejercer las tareas de solidaridad" con otros países.

Sobre las advertencias de la Sociedad Española de Geriatría, que alertaba de que no existen suficientes evidencias de la eficacia de las vacunas en la población anciana, Illa ha reiterado que no se va a administrar ninguna vacuna que no cuente con los necesarios requisitos de seguridad ni en personas mayores, ni en jóvenes.

El ministro de Sanidad ha dicho confiar en que la respuesta de la población a la vacuna va a ser "muy positiva" y ha augurado una vacunación "masiva" debido a que España ha sido tradicionalmente un país muy receptivo y porque la experiencia de este año con la gripe ha arrojado un incremento de un 40% en las tasas de inmunización.

Ha reiterado que la vacuna en España será voluntaria y, por el momento, no se ha planteado establecer el requisito de vacunación para realizar determinadas actividades.

Estaciones de esquí

Preguntado por la posibilidad de cerrar las estaciones de esquí esta temporada, Illa es partidario de armonizar las decisiones que se tomen entre comunidades y también con los países vecinos (Francia y Andorra) con quienes el ministro está en contacto.

No obstante, ha señalado que lo relevante en este caso no es el deporte en sí, sino toda la actividad social que lo rodea.

Illa ha disculpado su ausencia en la inauguración del hospital 'Enfermera Isabel Zendal' en Madrid el próximo martes y ha asegurado que ésta se debe a que tiene una reunión con los titulares de sanidad europeos y Consejo de Ministros. "No tiene ninguna otra explicación que ésta", ha asegurado.

La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.