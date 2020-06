Control de aforo e informadores en los primeros días de playa en Salou y Cambrils

Sol, mar y arena. En definitiva, un día de playa. Algo que parecía tan lejano hace unas semanas se ha convertido en posible desde este domingo con la entrada en vigor del decreto de la nueva normalidad y el restablecimiento de la movilidad entre comunidades. Así, las playas a las que normalmente suelen acudir los aragoneses esperan ya a sus visitantes con distintas medidas para garantizar la seguridad y que nada evite los tradicionales chapuzones veraniegos.

Por ejemplo, en Salou, donde muchos aragoneses cuentan con segundas residencias, su medida estrella es el sistema de control de aforo a través de sensores. En este caso, desde el ayuntamiento de la localidad calculan que la media de superficie de playa que necesita cada persona son 6 metros cuadrados para desenvolverse "con cierto desahogo y, ante todo, con seguridad". Con esta idea en mente, el conjunto de las dos playas más importantes de Salou en cuanto a superficie, Llevant y Ponent, tendrá un aforo de 26.000 personas.

En cuanto a los sensores para controlarlo se trata de una solución tecnológica, según informan desde el consistorio, gracias a la cual se podrán conocer en tiempo real los niveles de ocupación de las playas. En total, se van a instalar 22 sensores inteligentes y los usuarios podrán informarse a través del móvil del estado de las playas. El alcalde de Salou, Pere Granados manifiesta que "Salou ha hecho una apuesta por la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión del municipio y, en este sentido, estamos trabajando con diferentes programas para convertir Salou en un destino inteligente y sostenible". Se podrá saber si se puede acceder a la playa porque habrá una leyenda fácil y comprensible, en tres colores: verde, naranja y rojo, indicando si el número de personas es aceptable (verde), se encuentra en el umbral de la capacidad (naranja) o simplemente ya no se puede acceder (rojo). Asimismo, desde este pasado sábado informaron desde el ayuntamiento que funcionará el servicio de socorrismo prácticamente en todas las playas con 13 socorristas en total.

Además, los lavabos en las playas se abrirán al 50% a principios de julio, mientras que las duchas y lavapiés no funcionarán, de momento, según resalta el concejal de Playas, Mantenimiento, Reparaciones y Adecuaciones del Ayuntamiento de Salou, Pedro Madrona. "Nuestra prioridad es tener un Salou seguro y limpio de coronavirus, y, por tanto, eliminamos los puntos que puedan suponer algún riesgo potencial de contagio", reitera Granados.

Ultimando medidas en Cambrils

Las playas de Cambrils también reciben a muchos visitantes aragoneses. En cuanto a las medidas de seguridad, desde el consistorio explican que tendrán abiertas las playas y los chiringuitos, pero no se permitirán fiestas ni conciertos, se deberán cumplir las medidas de seguridad y tendrán a la Policía Local controlando. Debido a la extensión de sus playas, alrededor de 8 kilómetros, destacan que "no es fácil y por esto todavía estamos trabajando y ultimando las medidas". Mientras tanto apelan a la responsabilidad individual, "que por el momento ha funcionado bastante bien", añaden. "Hemos instalado señalización vertical y horizontal para que la gente camine por su derecha en el paseo marítimo y otros puntos concurridos", afirman. Respecto a la limitación del aforo, se limitan a señalar que viene marcado por las distancias de seguridad. "Pero no podemos cerrar el acceso e ir contando porque son muchos kilómetros y son playas muy abiertas", reiteran.

"Tenemos mucha capacidad y por eso no vamos a segmentar la arena, ni a hacer parcelamientos"

Desde El Vendrell, con una extensión de 8 kilómetros de playas, entre las que se encuentra la de Comarruga, señalan que su aforo es de 51.000 personas. "Tenemos mucha capacidad y por eso no vamos a segmentar la arena, ni a hacer parcelamientos, ni a poner horarios. Habrá libre acceso", explica su concejala de Playas, Bárbara Peris. Entre las medidas dispuestas para garantizar la seguridad están las duchas fuera de uso, prohibido el picnic y la acampada. Además, en la 'app' de la Policía Local van a añadir una pestaña para indicar el estado del mar y la ocupación de las playas para que el usuario sepa cuáles están más ocupadas o menos.

Peris señala que su prioridad es "evitar el contagio y la salud de las personas que vengan". Asimismo, se van a contratar seis informadores. A pesar de ello, Peris resalta que "la gente tiene que ser consciente y tiene que colaborar" y apela al "sentido común". "Demasiada señalización, demasiada información crea confusión. Tiene que ser necesaria, clara y fácil", añade.

Entre las más preparadas están las playas de Peñíscola que se disponen a acoger a más de 70.000 personas. Allí, el consistorio presentó la pasada semana un plan de Contingencia para la gestión de sus 18 playas y calas. Así, las medidas van encaminadas en su mayoría a respetar el distanciamiento social. Para ello, entre las actuaciones previstas se encuentran la difusión de las normas y recomendaciones en las playas a través de informadores y de cartelería, la regulación de los accesos a la playa Norte y a la playa Sur (las más concurridas) mediante la señalización de la vía de entrada y salida, la delimitación en la zona activa, más próxima al mar, de una franja para el paseo de los usuarios con una amplitud máxima de 6 metros, así como la zonificación de la playa Norte para facilitar la regulación y la estimación del aforo, que se prevé llevar a cabo en julio y agosto mediante un dron eléctrico. "Venimos trabajando en ello durante semanas, en estos próximos días y en el inicio del mes de julio contaremos con el dispositivo de medidas completamente desplegado para garantizar la seguridad de nuestras playas ante el esperado incremento de su ocupación", explica Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola.

Así, según resalta el consistorio, la playa Norte y la Sur según los criterios establecidos por el propio Gobierno y respetando los cuatro metros cuadrados por grupo de usuarios, podrán alojar a casi 70.000 personas a lo que hay que sumar el aforo del resto. Además, durante la temporada de verano se va a contratar a un total de 23 personas cuya finalidad será la información a los usuarios de las playas y la vigilancia y coordinación con la Policía Local.

Con todas las medidas tomadas, solo falta llenar la maleta con bañadores y toallas y dirigirse al destino elegido para poder disfrutar del verano después de una triste y atípica primavera.

