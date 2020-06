Salou, este verano mejor que nunca

Salou, las playas de referencia para miles de aragoneses están abiertas desde el pasado 25 de mayo; y serán accesibles, de nuevo, a todos los visitantes desde la medianoche del próximo 21 de junio. Como toda la Costa Dorada lleva semanas preparándose para ese gran día. Saliendo de un confinamiento de tanto calado, lo más importante para tantas personas y familias que sueñan con volver a pisar sus 13 kilómetros de playas es tener la garantía de qué se van a encontrar y si es un destino seguro.

Desde el primer minuto la obsesión del Ayuntamiento de Salou de la mano y de acuerdo con la inmensa mayoría de empresarios locales ha sido “convertir la excepcionalidad en un valor”. Para ello no han parado de trabajar y prepararse para implantar las medidas de seguridad que exigen las autoridades y reforzar la certeza de que la capital de la Costa Dorada es un lugar seguro donde , por suerte, el contagio de la covid ha sido de los más bajos de Cataluña y pretende mantenerse en esa senda con la colaboración y responsabilidad de sus visitantes.

Dos millones de visitantes tienen que volver

En 2019, Salou recibió más de 2 millones de visitantes, y superó los 8 millones de pernoctaciones. Un ligero incremento respecto al 2018. El 2020 es una incógnita en todo el planeta, pero el Patronat de Turisme de Salou, sostiene “llevamos meses viviendo cosas que jamás antes habíamos soñado que iban a suceder; y esta situación nos ha conducido a encarar el futuro como un reto que estamos peleando juntos”. Ayuntamiento, vecinos y empresarios tienen un objetivo común: recuperar a los visitantes españoles y extranjeros que nunca abandonaron Salou. Desde la incertidumbre de una temporada tan insólita, están seguros que los veraneantes querrán regresar a sus segundas residencias, a los alquileres vacacionales, a los hoteles que finalmente puedan abrir sus puertas. El sector del alojamiento turístico se está preparando para abrir los establecimientos a partir de finales del mes de junio. Los empresarios del sector se están preparando con el máximo de medidas ante la situación de riesgo higiénico-sanitario de contagio del COVID 19.

Compañías veteranas en alquileres turísticos como Universal Holliday Centre (UHC) señalan que en una temporada normal la ocupación media en julio y agosto procede en más de un 50% de 5 España, 23% de Francia, 3% de Reino Unido y resto países unión europea. El perfil: familias con hijos. Este año, aunque el precio es un factor decisivo, influye más la política de cancelación flexible en estos momentos de incertidumbre. Poco a poco la gente se va animando a reservar, quedarse sin vacaciones nunca ha sido una opción, lo que cambia es que mayoritariamente se va a viajar por tu propio país. Las higiene y el no compartir espacios también influye.

UHC, como otras compañías que operan en Salou, como medida preventiva y de seguridad, realizarán el Check-In exclusivamente online. Digitalizan las guías turísticas. Todas las llaves se entregarán previamente desinfectadas. Para resolver cualquier duda que pueda surgir durante su estancia sin necesidad de acudir a las oficinas se proporciona atención 24 horas telefónica, e-mail y whatsapp. Han reforzado los equipos de limpieza con empresas especializadas en limpieza sanitaria e industrial que garantizan el cumplimiento de la normativa y medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

Casi el 15% de visitantes de Salou tienen segundas residencias

Salou tiene un alto índice de visitantes que veranean en sus segundas residencias, el año pasado (2019) representaron un 14,6% de los turistas en Salou. Y los que disfrutan de sus vacaciones en casa de sus familiares y amigos un 4,1%. Estos porcentajes son muy representativos e importantes en la gestión del destino. El impacto en sectores como el comercial, especialmente, es muy importante. A todos ellos se les espera este año y confían en que les ayudará a sobrellevar la temporada.

La familia Ginovart, tolderos de los más veteranos de Salou. J. L. M.

Cómo funcionarán las playas (chiringuitos, toldos, sombrillas) y la zona libre

Las playas de Salou están abiertas a su disfrute desde el pasado 25 de mayo. Se han incorporado diferentes procedimientos y cambios en la gestión de los servicios para poder ofrecer el máximo de garantías ante las medidas de prevención del riesgo higiénico-sanitario de contagio de la covid-19. Se contará en sus playas con un dispositivo tecnológico (ha costado más de 100.000 euros) para controlar el aforo y garantizar que se respetan las distancias de seguridad y no hay aglomeraciones. Un sistema con 22 cámaras con sensores de volumen controlarán sobre la arena el número de bañistas. Toda la información se enviará en tiempo real a un sistema que cerrará automáticamente una playa si se supera el límite de aforo preestablecido para poder evitar el riesgo de contagio de la covid-19. No habrá barreras físicas sobre la arena, pero sí vigilancia y semáforos de aforo. La policía local sabrá en todo momento la cantidad de bañistas que hay en cada playa. Con las restricciones, la capacidad máxima sobre la arena queda en las 13.000 personas. Las dos playas más grandes (Llevant y Ponent) se dividirán en seis zonas cada una. Las otras playas y calas, más pequeñas, no se seccionarán.

Los empresarios de toldos, hamacas y chiringuitos, han acordado con el Ayuntamiento una serie de medidas muy estrictas para garantizar que en el espacio de playa que tienen contratado y asignado. Sus clientes van a tener la seguridad de que se cumplen las normas a rajatabla. Jordi Martí que representa a los tolderos más veteranos de Salou, la familia Ginovart, más de cuarenta años en playa de Capellans, asegura que están satisfechos con las ayudas obtenidas por parte del Ayuntamiento. Tienen la tranquilidad de contar con una clientela fiel desde hace muchísimos años que saben que no les fallarán- “Haremos lo imposible por que se sientan seguros y relajados. Queremos verles felices como todos los años. ¡Saldremos adelante!”. A otros empresarios, no les salen las cuentas y con muchos hoteles cerrados, este año no abrirán, han renunciado a su concesión.

El Ayuntamiento tiene prevista la constitución de un órgano paralelo al Órgano Gestor de Playas, un Comité para la gestión del Riesgo. Las playas de Salou cuentan con distinciones y certificaciones como la Bandera Azul, la Q de Calidad Turística y la ISO 14.001.

No abrirán todos los hoteles

El sector hotelero es, sin duda, el que está sufriendo con mayor rigor las consecuencias de la pandemia. Con las fronteras cerradas desde marzo y unas normas sanitarias, en todos los sentidos, absolutamente estrictas, a muchos empresarios se les ha caído la temporada. No todos abrirán este verano. A partir del 21 de junio con la reapertura del tránsito aéreo, y los paquetes vacacionales, es posible que se pueda reanudar la actividad en algunas cadenas, pero otras dan el 2020 por perdido. Y eso que a la gente, se le ve con ganas de salir, pero no se pueden pagar los precios de oferta a los que se estaba acostumbrado cuando, por ejemplo, solo en los buffet, las raciones han de ser individuales; los aforos de las piscinas limitados y las pulsera del “all inclused” muy difíciles de gestionar para cadenas hoteleras pequeñas y medianas.

Durante todo el estado de emergencia, el Ayuntamiento de Salou y del Patronato de Turismo han mantenido reuniones periódicas de seguimiento con los empresarios; y se ha preparado una adaptación del Plan de Acciones del 2020, ahora con proyectos especiales para la recuperación y promoción del tejido turístico empresarial de Salou, con acciones dirigidas especialmente a este sector y que cuenta ya con su aprobación, una vez incorporadas sus aportaciones.

La playa de Capellans ya espera a los turistas. J. L. M.

Guardar la distancia social en parques y paseos

Se han diseñado unos protocolos básicos de distancia social, limpieza y vigilancia que van acompañados de elementos de señalización e información especial para informar, concienciar y ayudar a cumplir estos principios. Las principales calles de la ciudad están señalizadas para que los paseantes circulen por la derecha y se han aumentado las zonas peatonales en determinados tramos horarios. Es muy sencillo de cumplir y hay mucha vigilancia por parte de la Policía Local para que se cumplan las normas

¿Cómo resiste el comercio?

En 2019 “ir de compras” fue la cuarta actividad que realizaron los turistas en Salou, después de relajarse y descansar, pasear e ir a la playa. Los comerciantes de Salou conocen la importancia de su credibilidad y responsabilidad ante los turistas y visitantes que pasan sus vacaciones en Salou. Han iniciado diferentes acciones para este 2020. No se aprecia una subida de precios; y sí es cierto que hay un número de comercios importante que no “han levantado la persiana” de momento. Pero día a día se ven más tiendas abiertas.

Los empresarios de la “la noche” comprometidos con las normas sanitarias

La mayoría de los empresarios de Salas y Discotecas de Salou están muy comprometidos con las normas sanitarias y de comportamiento que exigen las autoridades. Hugo Battini, empresario de la sala decana de Salou, “Flash Back” con 51 años de historia, entiende que “Esta pandemia no es ninguna broma y tenemos la obligación de prestarle el respeto debido por nuestros empleados y nuestros clientes”. La emblemática “Flash” tiene concedido, por su estructura con terrazas, un aforo mucho mayor de público del que han decidido explotar. Se tendrá que ir con reserva; y sólo si no se llega al porcentaje de personas que han decidido recibir, se podrá acceder a la discoteca desde la puerta sin haber reservado. Lo mismo sucederá en el restaurante anexo. Otras salas, como “House of Illusion” en el Puerto de Salou, siguen la misma política de reserva de entradas; y además explotan una terraza cuyo acceso también está limitado por el aforo, pero al que se puede acceder si hay mesas libres. El sector de la noche también ha sufrido mucho con la nueva normativa y hay establecimientos y bares muy focalizados al turismo extranjero, con unas dimensiones que les hacen muy difícil la apertura y no abrirán.

El fenómeno de los famosos “botellones” en opinión del los responsables del Ayuntamiento de Salou “tiene un carácter residual en Salou y se gestionará como se ha hecho hasta el momento, con firmeza y sanciones”. Por su parte, a los jóvenes no se les puede parar… y éste año en las Playas grandes van a tener más espacio para sus reuniones; pero el Ayuntamiento considera que las herramientas tecnológicas, como las implantadas en las playas, les ayudaran a prevenir y gestionar más eficazmente posibles incidencias en la calle.

Luna llena este mismo mes de junio en Salou. J. L. M.

Terrazas y restaurantes abiertas y como un “pincel”

El sector de la restauración ha ido abriendo paulatinamente y con la prudencia debida a las circunstancias. Ahora las terrazas resultan más agradables porque la “distancia social” ha desterrado los abarrotamientos de mesas y clientes. Las “reservas” son en muchos casos obligatorias y en otros aconsejables para no sufrir colas de espera. Georges Hutchinsin, propietario de La Trinca, uno de los restaurantes veteranos de Acantilados en Salou, sonríe esperanzado, a pesar de que todos han perdido media temporada, se les nota a todos la ilusión de reencontrarse con sus clientes y amigos de tantos años; y llenarles de “hidrogeles” y pulverizar las sillas y mesas.

Programación cultural de este año. ¿Quedará algo?

A la espera de conocer futuras medidas de actuación dictadas por el Gobierno. Salou cuenta con múltiples espacios culturales, también al aire libre que se podrán disfrutar los próximos meses. Ya se está trabajando con diferentes proyectos con fines culturales y de descubrimiento del destino con formatos más reducidos. Se seguirán organizando aquellas celebraciones y actos que no supongan aglomeración y grandes concentraciones. Y muchas tendrán otro formato que permiten las nuevas tecnologías para prevenir riesgos innecesarios. El objetivo es presentar un Salou sano y seguro que pueda garantizar a vecinos y visitantes la mayor seguridad ante potenciales contagios.

Port Aventura no falla

La temporada de Port Aventura comenzará por fin el próximo 8 de julio. Este año, por las circunstancias habrá importantes novedades y cambios; PortAventura World Resort ha invertido aún más en seguridad y se posiciona como una solución perfecta para el turismo de cercanía/staycation, ya sea para visitar en el día, planear un fin de semana largo o una semana completa de vacaciones, en un entorno seguro. Se ha reducido el aforo a un 30% de la capacidad total y puesta en marcha de nuevos flujos de personas, evitando grandes aglomeraciones y limitando al máximo el contacto directo para así establecer la distancia de un metro y medio entre personas. Para asegurar la limitación de aforo, se crea un nuevo sistema de venta de entradas donde el cliente debe reservar la fecha de su visita con antelación. La venta de entradas estará disponible en la web de PortAventura World, en sus plataformas digitales (app, móvil y tablet) y a través de agencias autorizadas.

Garantías de atención sanitaria, si se produce un rebote

Salou ha desarrollado un sistema de medidas y de comunicación de disposiciones y medidas para afrontar la crisis sanitaria que han dado buenos resultados. Y la responsabilidad de la población ha sido muy elevada si tenemos en cuenta que la media de contagios ha sido por debajo de la media de Tarragona provincia y Cataluña. El Ayuntamiento seguirá muy atento aplicando las instrucciones y medidas sanitarias para garantizar un Salou sano, saludable, acogedor y sostenible, i libre de covid! Pero ello será posible si los visitantes asumen su cuota de responsabilidad. Ni se puede ni se desea poner un policía detrás de cada turista. Las medidas que garantiza el Ayuntamiento de pueden consultar en un apartado especial en su página web: https://mesuressalou.wixsite.com/covid?lang=es

Desde Cap Salou al final del la Playa de Ponent, en todos los establecimientos de Salou y en todos los ambientes se respira una actitud positiva de ¡por fin! retomar la famosa “nueva normalidad”; porque el mensaje común de esta ciudad cosmopolita, de todos sus vecinos en junio de 2020 es: “Salou mejor que nunca” .