Solo la mitad de las discotecas abrirán esta semana por las fuertes restricciones

Las estrictas restricciones de aforo para las discotecas en la fase 3, limitadas al 33% de su capacidad y con la prohibición de bailar, harán que solo un 50% de los locales levanten esta semana la persiana. "No pedíamos estar al 100% como la hostelería y el comercio en los municipios de menos de mil habitantes, pero sí unos números mínimos para poder subsistir. A ningún negocio de los que va a abrir le pueden salir las cuentas así", afirmó este martes Fernando Izcara, presidente de la Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza.

El sector esperaba que, al asumir el mando de la desescalada, el decreto del Gobierno de Aragón incluyese alivios para el ocio nocturno, un aspecto que no viene recogido. Otras comunidades han sido incluso más estrictas, ya que regiones como Asturias o Andalucía han prohibido directamente la apertura de las discotecas hasta la nueva normalidad.

La normativa actual, apuntó Izcara, hará que todo sea "caótico", pues habrá establecimientos con doble licencia que podrán llenar su aforo al 66% hasta las 2.30 y, a partir de esa hora, tendrán que "sacar a gente del local" al aplicarse la restricción a un tercio. "El sector está molesto", aseveró. El colectivo insiste en que un aforo del 33% es "ridículo" y pide ampliar el porcentaje hasta el 50% o el 66%. Tampoco entiende que no se pueda utilizar la pista de baile, una decisión que podría incrementar los botellones y el riesgo de rebrote. "Bailar de lejos no es bailar", sintetizó Izcara tirando del repertorio de Sergio Dalma. Él, por ejemplo, no abrirá el Latin Palace. "¿Qué sentido tiene una discoteca latina si no se puede bailar?", se preguntó.

La que ya ha levantado la persiana es la sala Chocolat, en María Lostal. Lo hizo este pasado domingo a las 0.00 y, estos días, en el tramo comprendido entre las 2.00 y las 3.00, ha logrado completar su aforo. "Pueden entrar hasta 55 personas. Solo hay servicio en mesa y se han instalado pantallas transparentes. Creímos que era momento de asumir la nueva normalidad y reactivar la economía", explicó el responsable del local.

También reabrirá el Hïde Club, que estrenará su particular nueva normalidad este próximo viernes con la incertidumbre de cómo responderá el público. Sus responsables trabajan ya para adaptar su interior a las restricciones de la fase 3. "Estamos muy agradecidos de poder abrir, pero a un tercio va a ser insuficiente para cubrir gastos. Lo hacemos, sobre todo, para empezar a andar", justificó Miguel Ángel Salinas, vicepresidente de la Asociación Provincial de Salas de Fiesta y gerente del grupo Canterbury. Reconoció que va a ser "totalmente raro", una situación "como no se ha vivido jamás". Confía, no obstante, en que dentro de dos semanas, coincidiendo con el previsible salto a la nueva normalidad, se amplíen los aforos.

Por el momento, las 22 mesas que dominarán ahora el Hïde Club tendrán que reservarse por internet, un sistema de ‘cita previa’ pensado para evitar que se formen filas en el exterior y se respete la distancia interpersonal. Para entrar al local será obligatorio el uso de mascarilla y, para los más despistados, habrá opción de comprarlas allí mismo por 50 céntimos. A esto se unirán controles de temperatura, alfombrillas con biocidas desinfectantes, limpiezas periódicas en los baños...

Quienes no abrirán serán los responsables de la discoteca Kenbo, en El Plata, que seguirán tirando de terraza para paliar las graves consecuencias de la crisis del coronavirus. "Económicamente, creemos que no es rentable. Tenemos licencia para abrir hasta las 6.30 y no nos imaginamos a la gente sentada en una silla hasta esa hora", aseguró Javier Gasca.