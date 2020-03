La Policía intercepta a un hombre disfrazado de dinosaurio para burlar la cuarentena

"En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa", publica este martes la Policía Local de Murcia en Twitter, para compartir la anecdótica detención que ha protagonizado un individuo de la localidad, que ha deambulado un buen rato por las calles disfrazado de dinosaurio.

Con el disfraz de Tyrannosaurus rex, y envuelto en capas, este murciano burlaba así la cuarentena decretada por el Gobierno y era sorprendido al poco tiempo por una patrulla de agentes que le dio el alto en plena calle.

Esta no es la primera vez que las autoridades salen a la calle para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas de confinamiento impuestas por el Gobierno, tras decretar el estado de alarma para prevenir nuevos contagios por coronavirus en España.

En la capital aragonesa, en concreto, la Policía Local de Zaragoza ha reforzado este martes la vigilancia para evitar desplazamientos no autorizados durante la crisis sanitaria con controles especiales en puntos estratégicos de la ciudad, donde se comprueba cuántas personas van en cada vehículo y cuál es su destino. Por el momento, no ha habido anécdotas de este tipo, aunque sí detenciones por una fiesta que no terminó nada bien para los arrestados.