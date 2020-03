"¿Buenos días, a dónde va?": la Policía Local de Zaragoza controla coches uno a uno en Goya

No se puede salir de casa salvo para situaciones excepcionales. Ese el mensaje que se repite una y otra vez desde el pasado domingo, cuando se decretó el estado de alarma en España para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, hay ciudadanos que siguen haciendo caso omiso a la norma y la Policía Local de Zaragoza se ha propuesto incrementar la vigilancia para frenar los desplazamientos innecesarios. De hecho, se han establecido ya controles estáticos especiales en algunas de las vías más concurridas de la capital aragonesa donde se comprueba cuántas personas van en cada vehículo y cuál es su destino.

Según informan desde el 092, este tipo de controles comenzaron el lunes, primera jornada laboral desde que entraron en vigor las restricciones de movimientos. Y aunque en principio se está vigilando, sobre todo, puntos especialmente concurridos, como el eje entre la plaza de Paraíso y la Puerta del Carmen o el cruce de Goya con Tenor Fleta, los agentes irán reubicándose en cualquier punto de la ciudad. De hecho, también están previstos puntos de control en vías de gran capacidad como la Ronda Hispanidad.

“Están parando a todo el mundo, uno por uno. Te preguntan a dónde vas y comprueban que es cierto”, explicaba uno de los conductores que esta mañana se ha topado con un control en la esquina de Goya con Sagasta. “A mí no me han pedido ningún justificante ni acreditación -añadía-, pero me consta que a algún compañero de trabajo sí le han solicitado una tarjeta identificativa”.

Como explican desde la Policía Local, se trata sobre todo de seguir concienciando. En cualquier caso, recuerdan que hay previstas sanciones para quien incumplan la obligación de permanecer en casa. De esta manera, saltarse las medidas incluidas en el decreto que declara el estado de alarma puede acarrear multas de 100 euros hasta penas de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de hasta 4 años por atentado a la autoridad.

Como explicó el subdelegado del Gobierno en Zaragoza el lunes, durante las primeras horas de confinamiento se impusieron 45 sanciones en Aragón: 42 en Zaragoza y otras tres, en Huesca. La mayoría de ellas, por desplazamientos o acompañamientos no permitidos.

