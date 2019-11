Bronca en Madrid entre Villacís y Vox: "¿Quién tiene más posibilidades de ser violada, un hombre o yo?"

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid a excepción de Vox han acordado unirse para alumbrar el Pacto Municipal contra la Violencia de Género, y en lugar de 15 medidas como proponía en primer momento el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, contará finalmente con 21.

"Os equivocáis al no suscribirlo", ha lanzado Aniorte a Vox, quien ha precisado que esas medidas deberían apoyarlas cualquier persona. "Quieran o no quieran esos cuatro concejales, vamos a liderar la lucha contra la violencia machista", ha reiterado entre aplausos durante el acto en conmemoración por el Día contra la Violencia de Género.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que este año, "después de muchos años", se haya empezado a "discutir lo más básico". "Certezas que hace muchos años no se discutían, este año se están discutiendo", ha reprochado.

"¿Quién tiene más posibilidades de ser violada? ¿Un hombre o yo? No quiero criminalizar a los hombres, pero la violencia machista es una realidad, y no vamos a dar ni un paso atrás", ha lanzado a renglón seguido.

Begoña Villacís ha hecho mención al hecho de que la violencia de género no es solamente la violencia física o psicológica, es asimismo, "el acoso sexual, el miedo a tener una hija y no darle los mismos consejos a sus hijas que a sus hijos". "Lo mínimo que se puede ofrecer es unidad", ha clamado.

Por ello, ha alabado que esta propuesta tenga "el apoyo mayoritario del Ayuntamiento de Madrid". Así, ha señalado que "una declaración institucional es una declaración de intenciones, pero una proposición tiene medidas efectivas, conllevará 21 medidas que ya hemos ido presentado".

"En esto estamos unidos, somos una gran mayoría los que reconocemos esta realidad, y esto no es una cosa del equipo de Gobierno; los pasos dados pertenecen a la ciudadanía, asociaciones, a las mujeres que han podido hablar, salir", ha puesto en valor.

"Una de las mayores lacras"

Por su parte, Aniorte no ha dudado en afirmar que "la violencia contra las mujeres es una de las mayores lacras" y de las que más han de unirlos. Además, ha hecho mención a "datos rotundos", como que "el 35% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia", y que ya van "1.026 mujeres asesinadas desde 2003" en España.

"No vamos a dar ni un solo paso atrás, sino muchos hacia delante. Madrid debe liderar esa aplicación de pacto de Estado. Es un paso hacia delante importantísimo", ha manifestado a continuación entre aplausos de los asistentes.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Mujeres de la ciudad de Madrid, Lourdes Hernández, ha manifestado su "pena y rabia" cuando "cuatro concejales imponen el silencio frente a la barbarie" cuando "el silencio es el mejor cómplice de estos violentos".

"No toleraremos el abuso callejero, cibernético, no queremos una sociedad done las mujeres sean explotadas, porque una sociedad democrática no puede ser indiferente a ver el cuerpo de la mujer como una herramienta de consumo", ha expresado.

Así, cree Hernández, en la línea de Aniorte, que "Madrid tiene la obligación de estar a la vanguardia" en esta lucha y recordar a "aquellas mujeres a las que se les ha segado la vida".

Abucheos a Vox tras romper el consenso en violencia machista



El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha sido abucheado durante su intervención en el acto organizado por el consistorio con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que ha instado a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista".

"¡No se hace política con eso!", le ha gritado entre lágrimas

Ortega Smith ha acusado al resto de grupos municipales de unirse en un "consenso del silencio negacionista" de la violencia machista, y ha aseverado que desprotege a "los hombres que sufren violencia de mujeres" y a las mujeres que la sufren "de sus parejas lesbianas".

Durante su intervención el portavoz de Vox ha sido abucheado e increpado por diversas asistentes, muchas de las cuales, incluida la coportavoz de Más Madrid, Marta Higueras, han abandonado la sala mientras hablaba.

"El machismo mata y si callas eres cómplice" o "No a la violencia hacia las mujeres" han sido algunos de los gritos contra Ortega Smith que se han escuchado antes de que iniciara su intervención.

Ortega Smith, que no se ha sumado a un acuerdo suscrito por el resto de fuerzas para aprobar un paquete de 21 medidas contra la violencia machista en el Pleno de esta semana, ha instado a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista".

"También hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinados por sus mujeres, a los que también hay que proteger", ha agregado el edil, al tiempo que ha citado presuntos casos de mujeres "que sufren violencia de sus parejas lesbianas".

Ha reclamado, asimismo, "la protección de todas las víctimas con la misma ley, con las mismas medidas, y con el mismo presupuesto".

En este sentido, en declaraciones a los medios al acabar el acto, ha sugerido al resto de grupos municipales votar las medidas acordadas no en un paquete, sino de manera individualizada, y que se amplíen para atender a "todas las víctimas".

"También es negacionismo (...) negar que se está regando con dinero a chiringuitos que hacen negocio", ha añadido.

Al acabar el discurso de Ortega Smith, la presidencia de la Asociación de Mujeres Marroquíes en España, Nadia Otmani, que estaba sentada al lado del portavoz de Vox, ha proferido severos reproches contra el edil, pidiéndole "respeto para las muertas" y reprobando la "vergüenza" de su intervención.