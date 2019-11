Ciudadanos se hunde en la irrelevancia

Ciudadanos se ha hundido en la irrelevancia al perder casi todo lo que tenía en la repetición de las elecciones, quedando en sexta posición e incluso por detrás de ERC cuando hace tan solo seis meses tenía en su mano 57 escaños y la llave para poder desbloquear la legislatura.

Estancados en diez diputados, el partido de Rivera, cuyo liderazgo queda seriamente perjudicado, ha sido castigado duramente en las urnas hasta un punto impensable para sus dirigentes y para las propias encuestas, que cifraban la debacle en una media de 18 escaños.

Con estos resultados, Ciudadanos está obligado a abrir un proceso de reflexión sobre la continuidad de Rivera y sobre su estrategia política y de hecho el líder naranja ha propuesto la convocatoria de una asamblea general extraordinaria para marcar el nuevo rumbo, que convocará mañana la Ejecutiva.

De momento, tendrán que analizar qué peso ha tenido en los resultados el hecho de haber pactado casi exclusivamente con el PP y el apoyo externo de Vox, y también tendrán que ver qué consecuencias ha tenido el veto que mantuvo casi hasta el final al líder socialista, Pedro Sánchez, como el hecho de haberlo levantado para estos comicios.

Una estrategia que ha desdibujado completamente su perfil de partido de centro, como ya advirtieron algunos dirigentes destacados, entre ellos Toni Roldán o Francisco de la Torre, que acabaron dejando el partido tras abrirse una crisis sin precedentes el pasado junio por esa deriva hacia la derecha que tomó la dirección del partido.

Sin embargo y a la vista del escrutinio, parece que los sufragios que ha perdido Ciudadanos podrían haber ido a parar en buena parte a Vox, también al PP y a la abstención, uno de los miedos que tenía la formación de Rivera, ya que son conscientes de que su electorado es de los más desmovilizados y desideologizados.

En esta segunda repetición electoral, el partido naranja ha perdido más de 2,6 millones de votantes y tan solo mantiene escaños en Madrid (3), Andalucía (3), Comunidad Valenciana (2) y Cataluña (2).

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto convocar un congreso extraordinario en el que “los militantes de Ciudadanos y nadie más decidan y tomen las riendas del futuro de este partido”. El presidente del grupo naranja ha reconocido los malos resultados de las elecciones del 10 de noviembre.

De nada ha servido el giro de 180 grados que dio Rivera una vez convocados estos comicios al plantear el desbloqueo de la legislatura con un gran acuerdo a tres (PSOE, PP y Cs) si no podían gobernar solos con el Partido Popular, que era su prioridad.

Demasiado tarde para enmendar la plana, según algunos naranjas, y corregir esa "irrelevancia" que ya hace algunos meses advertían al explicar que el partido, por un lado, no era capaz de contribuir a salvar la legislatura cuando podía haberlo hecho poniendo sus condiciones y tampoco podía visibilizar un trabajo parlamentario porque la legislatura apenas ha durado seis meses.

Rivera, como apuntaban algunos miembros de Ciudadanos, no ha presentado su dimisión, pero podría no presentarse a la reelección como presidente de Ciudadanos en la Asamblea extraordinaria si no tiene los apoyos de los suyos. Esta posibilidad parece improbable, pero lo que sí podría ocurrir es que algún dirigente de peso de Cs diera el paso para disputarle el liderazgo.