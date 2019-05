Muchos ciudadanos se preguntan estos días por qué no han recibido en sus domicilios la tarjeta censal para las elecciones del 26-M. La respuesta es sencilla y responde a criterios económicos, debido al escaso margen que ha habido entre una y otra convocatoria electoral, lo que supone en cierto modo un ahorro para la administración, que ha prescindido -como ya advirtió- del envío de estas papeletas.

La tarjeta censal es el documento que la Oficina del Censo Electoral envía a los ciudadanos una vez convocadas las elecciones para indicarles en qué mesa deben votar. En ella se indican los datos actualizados de inscripción en el censo electoral vigente y se informa de la sección, la mesa electoral, el local electoral donde le corresponde votar y la dirección del mismo. Su carácter es meramente informativo, y no recibirla en casa no implica en ningún caso que no se pueda ejercer el derecho al voto. No obstante, sí representa una guía que facilita mucho la labor a los vecinos.

A tan solo cuatro días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, algunos residentes no han recibido todavía esta tarjeta y se preguntan cuándo les llegará a sus buzones. Sin embargo, salvo que se haya producido algún cambio en sus datos personales deben saber que no recibirán una segunda tarjeta antes del 26 de mayo, y que esta cuestión ya se advirtió -aunque en letra pequeña- en la anterior tarjeta censal que recibieron con motivo de las elecciones generales del pasado 28 de abril.

En cualquier caso, la Oficina del Censo Electoral ha habilitado un servicio online destinado a aquellas personas que hayan desechado o no hayan recibido la tarjeta censal, para conocer el colegio, la sección y la mesa en la que se tiene que votar el próximo domingo, con motivo de las elecciones autonómicas y municipales. Para acceder a él, es necesario entrar a la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística.