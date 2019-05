La odisea de una joven zaragozana para poder votar en Aragón

La joven zaragozana Teresa F. T. afronta este año sus primeras elecciones, pero un fallo administrativo le impide ejercer su derecho al voto en Aragón. "No pudo votar en las generales y a su vez no le dejan votar en las autonómicas ni europeas por no estar inscrita en el censo. Al parecer, le dieron de baja en el 2013 de nuestro domicilio sin ninguna notificación y siendo menor entonces", relata su padre, un zaragozano recién jubilado que lleva varias semanas de trámites burocráticos para tratar de resolver la situación de su hija.

A sus 20 años de edad, la zaragozana Teresa F. T. ha tenido que recurrir al Contencioso-Administrativo para poder ejercer su derecho al voto, aunque es probable que no llegue a participar tampoco en estos comicios si no obtiene respuesta antes del viernes por parte de la Junta Electoral. "En el 2001 el juzgado le otorgó nacionalidad española y el Ministerio del Interior no dio curso de oficio a las diferentes administraciones del Estado, pero sí que sucesivamente ha ido renovando el DNI con nacionalidad española y domicilio actual", explica su padre al informar de que ha habido diferentes errores de las administraciones que han tenido como consecuencia final que su hija Teresa, de 20 años, no pueda ejercer su derecho al voto en España por primera vez. "Esto es en sí lo que ha pasado. El Ayuntamiento ha subsanado su error mediante un documento que nos han enviado, pero la oficina del censo electoral deniega la certificación censal por no estar dentro de los supuestos permitidos por la instrucción 7/2007 de la Junta Electoral Central", precisa este zaragozano, que en los últimos días ha tenido que movilizarse y presentar junto a su hija varios escritos para reivindicar el derecho de la joven.

A ella, por su parte, le hace ilusión participar en estos comicios, y aunque no tiene "muy claro" a quién votar, sabe que es importante hacerlo para poder cambiar las cosas. "Un voto quizás no sea significativo. Pero en la oficina del censo electoral nos dijeron que no es el primer caso; que había más... Al final, si mi padre no estuviera jubilado, habríamos desistido, porque son bastantes trámites los que hay que hacer y no me aseguran que llegue a votar este domingo", afirma Teresa, nacida en Calcuta (India).

Por su parte, fuentes municipales niegan que se tratase de un fallo del Ayuntamiento y apuntan a una cuestión normativa como principal responsable de que la joven no pueda ejercer su derecho al voto en los próximos comicios, pese a que un informe del consistorio alega que "efectivamente" está empadronada y no hay ningún problema a ese respecto. "Esta chica estaba empadronada como persona extranjera y seguramente su familia no se dio cuenta de ese detalle. No es culpa de nadie, pero la ley dice que las personas extranjeras que no están empadronadas, si no renuevan, se entiende que se han ido", alegan desde el Ayuntamiento, que en estos momentos ya ha "subsanado" el problema del padrón. "La familia reclamó que la niña tenía ya la nacionalidad española y se le dio de alta con efecto retroactivo a 4 de mayo de 2013. Desde entonces, está empadronada sin ningún problema. Pero hay un tema legal que tiene que explicar el INE, por el cual de pronto esta chica no puede votar", indican las mismas fuentes.

A los juzgados para poder votar

Ante la negativa de la Junta Electoral Central, y siguiendo el consejo de la Delegación de Gobierno, a esta joven aragonesa no le ha quedado más remedio que presentar un recurso contencioso administrativo para poder ejercer su derecho al voto el próximo domingo. "Si quiere votar a toda costa, esta sería la manera rápida de hacerlo para intentar llegar a tiempo. Si no, habría que presentar una reclamación para que el Ayuntamiento vuelva a informar oficialmente al INE de que esta chica está bien empadronada. El Ayuntamiento en estas cosas no entra; únicamente certifica. Y en este caso ha certificado que la joven está empadronada. Ahora es una cuestión normativa que corresponde resolver al Juzgado por un problema administrativo-legal con el Estado", precisan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Teresa y su familia presentaron a las 9.15 de este lunes su recurso en el Juzgado, que posteriormente se puso en contacto con la joven. "La chica se dio un susto tremendo cuando la llamaron -cuenta entre risas su padre-. Nos dijeron que para estas cuestiones no hacía falta abogado o procurador. Y menos mal, si no ya habríamos desistido.... Al final este lunes lo registramos en ventanilla de Decanato para que lo distribuyan al que por turno corresponda. Nos avisarán vía teléfono o por carta en nuestro domicilio. A ver si nos llega a tiempo la resolución, si fuera favorable… ", afirman resignados.