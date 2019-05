.

Julia Millán, librera

A los políticos les pediría un poco de respeto y honestidad. Primero entre ellos y luego hacia la ciudadanía. Estamos hartos de demagogias, de que centren sus discursos políticos en la deslegitimación, la mentira y la descalificación, como si el verdadero debate fueran ellos en vez de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que les votan. Una vez en el escaño casi todo lo prometido se convierte en lastre sobre sus intereses partidistas. Sobre todo les pediría que no perdamos ni más libertades ni más derechos que tanto ha costado conseguir. Y que no se olviden de que la educación y la cultura hacen a la gente más fuerte, (quizá por eso no sean prioridad en casi ninguna campaña electoral).



*Millán es librera y propietaria de la librería zaragozana Antígona.

