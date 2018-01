Carles Puigdemont: "Esto se ha terminado"

La cadena televisiva ha afirmado que Puigdemont envió estos mensajes este martes al diputado de ERC Toni Comín, uno de los fugados en Bélgica, poco después de que se aplazara el debate de investidura en el Parlament.

En esos comentarios, el candidato de JxCat admite que se vuelven a vivir "los últimos días de la Cataluña republicana" y que dedicará lo que le queda de vida en proteger su "reputación" después de haber recibido "calumnias" y "mentiras".

"No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia", escribe.

Según esos mensajes, Puigdemont confiesa a Comín que tiene claro que "esto ha terminado" y que los suyos los han "sacrificado", al menos a él, y recuerda las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, avanzando que quizá habría que "sacrificar" al candidato de JxCat.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consjeros (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado", insiste.

Por último, Puigdemont se refiere a la situación de los políticos catalanes en prisión y al "triunfo" del "plan de Moncloa" contra el independentismo.

"El plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo histórico, es histórico", asegura el expresidente catalán.