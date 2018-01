Rivera dice que los separatistas tienen miedo de decirle a Puigdemont que "se acabó"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que los independentistas tienen "miedo" a decir que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no volverá a ser presidente de Cataluña y ha afirmado que España no puede paralizarse porque "unos no dicen la verdad a sus votantes".

"Todo el mundo en los pasillos del Parlament asume que Puigdemont no va a volver y no va a ser president pero no se atreven a decirlo", ha dicho en una entrevista en la COPE.

El líder de la formación naranja ha rechazado impulsar una investidura fallida de su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, para que comiencen a correr los plazos para unas nuevas elecciones en el caso de que ningún candidato sea investido porque sería utilizarla como "un cartucho o una artimaña jurídica".