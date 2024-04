Sartenes, todo un mundo por descubrir

Cuando un cliente le pide una sartén, la primera pregunta que María Ángeles González -responsable de la tienda Kuhn Rikon en Zaragoza (establecimiento oficial de la marca suiza en España)- le hace es qué tipo de fuego tiene: vitro o inducción. "Si cuenta con vitro prefieren comprar una específica porque sale más económica. Mientras, las sartenes de inducción valen para todos los fuegos", comenta. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades, partiendo siempre de las necesidades de cada uno.

Por ejemplo, no es lo mismo freír que hacer un alimento a la plancha. Y hay que tener en cuenta que no todas las sartenes valen para todo. De ahí que haya que fijarse en una segunda consideración a la hora de su adquisición: si se quiere de aluminio o de acero. "La primera es mejor conductora del calor y, por lo tanto, es la adecuada para freír. Si quiero hacer plancha, me iré a una de acero porque, aunque le cuesta un poco más coger temperatura, la aguanta más tiempo", explica.

Todavía hay un tercer elemento a considerar: si se desea con antiadherente o sin él. "Las de aluminio suelen ser siempre con antiadherente y las de acero, de las dos formas", añade. Para la responsable de Kuhn Rikon, lo ideal es tener varias sartenes para diferentes cometidos. "Y también hay que fijarse en el número de capas; es importante. Nosotros tenemos a partir de tres", resalta.

Desde El Corte Inglés de Zaragoza coinciden en la relevancia de las capas antiadherencia ("cuantas más capas más resistencia", subrayan) y aconsejan fijarse en el peso de la sartén. "En una placa de inducción si no pesa no la reconoce y no funciona bien", señalan.

En el mercado hay sartenes de todos los tamaños y distintos materiales. "De aluminio fundido, con revestimiento antiadherente con teflón, cerámica, hierro fundido con efecto piedra teflón...", detallan. Las sartenes más demandadas en El Corte Inglés son las de aluminio fundido con revestimiento antiadherente y, sobre todo, para inducción. «Son las más resistentes y de un precio medio. Y también son muy solicitadas las planchas para inducción», informan.

Por su parte, Sonia Alcaya -responsable de la tienda de menaje y regalos Genevieve Lethu (en la calle de Mariano Lagasca)- cuenta que lo que más les piden son sartenes que difundan bien el calor y sean antiadherentes. "También que estéticamente sean bonitas. Tenemos sartenes normales, carmelas (sartén asador) y para crepes. Y en temporada, sartenes castañeras", enumera.

En el caso de Kuhn Rikon la oferta incluye sartenes de aluminio reciclado y cerámicas, entre otras. "La 'titanio star' es nuestra mejor sartén con antiadherente. La ‘easy induction’ es la más vendida por su calidad y precio (a partir de 40 euros). La ‘silver star’, de acero, es la mejor para hacer plancha; tiene el mismo fondo difusor que nuestra olla rápida», indica María Ángeles González, que habla de una horquilla de precios que se mueve entre los 28 euros (el modelo de vitro) y los 172 (la ‘silver star’, con antiadherente de titanio).

Tendencias

Asimismo, apunta que la sartén de acero sin antiadherente es una de las que más le reclaman. "Se utiliza normalmente para plancha. Otra tendencia son sartenes con antiadherente cerámico", asegura.

En cambio en El Corte Inglés de Zaragoza la "mayor" tendencia son las sartenes y cacerolas de hierro fundido que, además, llevan antiadherente. "Tienen una mayor durabilidad. Otra tendencia es el diseño de aluminio fundido; se presentan sartenes de colores como turquesa, pistacho y naranja con los mangos de madera. Están integrados en el diseño de las cocinas y forman parte de la decoración. También que ocupen menos espacio como, por ejemplo, las sartenes con mango extraíble ideal para el almacenaje, ya que es más práctico y sencillo", explican fuentes de la compañía.

Contar con una buena sartén es esencial a la hora de cocinar. Tal y como advierte la responsable de Kuhn Rikon en Zaragoza, las dos cosas que la diferencian de otras es que se necesita poner menos aceite y que no cuece los alimentos. "Y luego está la durabilidad. El antiadherente tiene que ser bueno; te va a durar mucho", sostiene González, que se refiere también a la importancia de darles un buen uso. "Si tienes cuatro y las utilizas de forma habitual y bien te pueden durar tiempo. Ahora bien, si tienes dos y las usas de la misma forma, te durarán la mitad", avisa, al tiempo que añade: "Es todo un mundo el de las sartenes".

