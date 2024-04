El chef silvestre con raíz turolense

"Viajo y cocino, luego existo". Esas palabras son de Yelel Cañas, un chef que vive en la provincia de Teruel y a quien muchos le conocen como ‘cocinero silvestre’. En sus redes sociales se define como un «aprendiz insaciable de lo comestible». También le apodan ‘chef de la montaña’ en el programa ‘Aquí la tierra’, de Televisión Española, donde colabora desde hace varias temporadas.

Hijo de un valenciano y una italiana, Yelel se crió en Gúdar-Javalambre y estudió en Teruel. Su infancia está entre Puertomilgalvo y Rubielos de Mora, donde reside en la actualidad con su familia. Confiesa que desde niño siente "pasión y devoción" por la cocina. "Mis padres me cuentan que de pequeño, en lugar de jugar con cochecitos, me entretenía con ollas en el jardín", ríe. Así es normal que con 8 o 10 años ya se encargara de las cenas. Algo de responsabilidad también tienen sus abuelas que fueron "grandísimas cocineras".

A los 15 años viajó a la Toscana para trabajar en un restaurante y con la mayoría de edad recién cumplida emprendió una aventura en Londres. Allí considera que decidió definitivamente ser cocinero, ya que se formó al lado de numerosos profesionales. De regreso a España, también trabajó en restaurantes de Valencia.

A su cocina lleva su filosofía silvestre. "Aplico lo que he aprendido desde niño, porque crecí entre montañas, un poco como Mowgli, el niño de ‘El libro de la selva’", señala Yelel. "Me encanta aprovechar los recursos que tengo a mi alrededor, porque me gusta ser coherente en la cocina", añade. Por ejemplo, apuesta por las plantas que encuentra en el monte, porque le permite hacer una cocina divertida y con infinitas posibilidades. "Además, lo silvestre es más sano", añade. Lo pone en práctica en los fogones y lo dice también con su lema: "La naturaleza es mi supermercado favorito, es inspiración y creatividad".

¿Algo que Yelel utilice con asiduidad? El pino. "Puede estar en infinidad de recetas, desde un sorbete, a estofados, migas o dulces", reivindica este chef. No obstante, aclara que no defiende una dieta totalmente vegetariana, sino que también le encantan las recetas con pescado y carne; de hecho, se confiesa un defensor del consumo de jabalí. Aplicar en la cocina la suerte local da personalidad a la gastronomía, como transmite en las clases que imparte en la Universidad de Castellón.

Otro pilar de su cocina son los viajes. Como se ha mencionado, desde joven el sabor ha sido un pasaporte para él. "He estado en casi 60 países del mundo, donde he intentado aprender y compartir con las personas de cada lugar para llegar a una cultura más ancestral como es la gastronomía", apunta Yelel.

Cocina en una autocaravana

Yelel Cañas también es una de las almas de Kiaora Gastronomía Social. Se trata de un proyecto que comparte con Silvia Fraccaroli, compañera de viaje y vida desde hace una década. Ella ama el trabajo social, así que crearon una receta con las pasiones de ambos y el plato resultante fue la gastronomía social. "Significa ayudar a la sociedad a través de la gastronomía", lo define Cañas. "Utilizamos la voz del mundo culinario, que cada vez es más fuerte -continúa- para acercarnos a ciertas situaciones, es un canal muy directo. Los cocineros somos las nuevas estrellas del rock".

En 2017, esta pareja asentada en la provincia de Teruel emprendió su primer viaje y desde entonces han sumado enriquecedoras experiencias a su mochila. Recuerda que en Bolivia organizaron el primer festival gastronómico, en la India alimentaron a niños de la calle y en Navidad suelen cocinar en residencias de ancianos de su zona. No obstante, este último año estuvieron en Tanger. "Dimos de comer a unos 150 inmigrantes que viven en el monte Gurugú de Tánger en Nochebuena y Navidad", explica Yelel. "Todo autofinanciado", matiza. Viajan en una autocaravana 4x4, con la que también han visitado parte de Portugal recientemente.

En paralelo a esta iniciativa, Yelel, Silvia y todo su mundo son los protagonistas de un documental del director Patxi Uriz -premio Goya en 2016 por ‘Hijos de la Tierra’-. "Es sobre nuestra vida, labor y la comarca", aporta. Durante un año completo, Uriz está grabando algunas de sus hazañas con el objetivo de captar todas las estaciones.

Yelel tiene otro proyecto entre manos con cierto aire de sueño: abrir un establecimiento autosuficiente instalado en una antigua masía de la provincia de Teruel. "Será el primer restaurante que no estará conectado a la red eléctrica", anuncia Cañas con especial ilusión.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.