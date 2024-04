Eneko, ganador de Masterchef, ya piensa en dejar su sello culinario en Zaragoza

El zaragozano Eneko Fernández, ganador de la última edición de Masterchef, ha encontrado un hueco en su apretada agenda para contar este viernes los secretos de la 'Guinness Burger', una de las 24 hamburguesas que participan en Zaragoza, hasta el 14 de abril, en una nueva edición de The Champions Burger, que se celebra en el parque Macanaz.

Eneko es su creador y para él, incorporar el sabor de esta cerveza en una hamburguesa, "ha sido un reto muy divertido". Por supuesto, se ha ceñido bien el delantal y ha cocinado unas cuantas en la 'food truck' de 'Guinness Burger' mientras contaba algunos detalles sobre su elaboración.

Eneko: "Quiero tener una vinculación grande con la ciudad y aportar algo desde este punto de vista, pero por ahora no puedo dar más detalles"

"A nivel gastronómico -ha asegurado- la cerveza funciona muy bien como maridaje, pero también lo puede hacer como un ingrediente más". En este sentido, destaca que "cuando me propusieron desarrollar una receta enseguida me vino a la cabeza que tenía que estar dentro de la salsa". Pero la cosa no quedó ahí. Luego hizo alguna prueba más y comprobó que "reducida con la cebolla caramelizada aporta unas notas tostadas, a café y chocolate, que son propias de la Guinness, y unas sensaciones maravillosas al degustarla".

Eneko nos prepara su Guinness Burguer Eneko nos prepara su Guinness Burguer

El beicon bien crujiente y el queso fundido son los ingredientes que acompañan a la carne, cuya degustación durante la visita del ganador de Masterchef ha dejado muy buenas sensaciones. "La verdad es que es un evento increíble y animo a todos los zaragozanos a que se acerquen al parque de Macanaz a disfrutar de este festival". "Junto al río Ebro y frente a la basílica del Pilar, ¡qué más se puede pedir!", ha exclamado.

Mientras preparaba unas cuantas en la 'food truck', Eneko ha confesado que "lo más importante de una hamburguesa es que chorree". "A mí me encanta comer con las manos; disfruto como un niño y así es como entiendo su disfrute, como un momento de mancharte y chuparte los dedos".

El ganador de Masterchef también ha asegurado que regresar a Zaragoza "es una suerte y una alegría porque la gente me trata con mucho cariño e intento venir mucho con mi familia". Además, reconoce que en el último año ha visitado varios restaurantes en la capital aragonesa "que me han parecido la bomba, a un nivel gastronómico muy alto". Pero no solo eso. "Nuestros alimentos y el vino, con la garnacha como punta de lanza, son una maravilla y tenemos que venderlos mejor fuera de Aragón".

Él, de momento, reconoce que se está planteando poner en marcha un proyecto gastronómico en Zaragoza. "Quiero tener una vinculación grande con la ciudad y aportar algo desde este punto de vista, pero por ahora no puedo dar más detalles".

Eso sí, en el último año, Eneko Fernández ha ido poniendo los mimbres a la hora de formarse y afrontar ese reto con muchas más garantías. "Acabo de terminar el máster del Basque Culinary Center y a todos los niveles ha sido una experiencia increíble que me ha enriquecido mucho".

Lo dicho. Aunque ahora no viva en Zaragoza, Eneko no se olvida de su ciudad y muy pronto va a dejar en ella su sello gastronómico.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.