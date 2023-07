Eneko: "Disfruto en todas las terrazas de Zaragoza, cada una tiene su encanto"

Hemos quedado en 'Cañones', ¿es punto de referencia para usted?Absolutamente. Las primeras veces que fui con mis amigos solos al cine este era el punto de quedada e íbamos a mi cine preferido, Elíseos. Era una sala preciosa, aunque las palomitas no eran muy buenas. Me da mucha pena que no esté en marcha.

Después sería para ir a Green...Para ir a esa discoteca sin alcohol quedábamos en la puerta de Corazonistas, mi colegio. Creo que la entrada costaba 500 pesetas. Pero antes íbamos a Distrito para jugar al futbolín.

¿Con qué le gusta reencontrarse de su ciudad natal?Quedo con mis amigos de siempre y con la familia. Me gusta tomar tapas el Tubo y sentarme en las terrazas. Vivo en Cataluña y no entienden la cultura de tomar un aperitivo antes de una comida. Disfruto en todas las terrazas de Zaragoza, porque cada una tiene su encanto, ya sea en la plaza de Santa Marta o en San Pedro Nolasco.

Le piden muchas fotos por la calle, ¿le paran más en Zaragoza?En todos los sitios, pero aquí la gente es más cercana y lo agradezco, porque es mucho más natural y fluido. Me encanta nuestro carácter y lo echo de menos porque enseguida hay una sonrisa y una palabra cariñosa.

Por cierto, enhorabuena, hace unos días fue padre por tercera vez. ¿Qué le va a contar a Irati sobre los últimos acontecimientos?No lo sé... mi vida es un chiste que ya no sé cómo empezar a contarlo. Cuando explicaba que había sido futbolista, luego he trabajado de modelo, ahora me he apuntado a 'MasterChef', que lo he ganado... La pequeña no sé lo que se va a encontrar, pero para mis hijas ha sido normal verme en la televisión, en parte porque vinieron el día que nos dieron los delantales y les ayudó para hacerse en la cabeza la idea de dónde estaba papá.

¿Cómo era el chico mayor de Ignacio y Reyes?Un niño muy movido que le gustaba mucho el fútbol. Después tuve una adolescencia complicada, creo que se lo hice pasar mal a mis padres y les pido perdón. Lo siento mucho, papá y mamá. También les he abierto mucho camino a mis hermanos porque me he llevado todas esas primeras discusiones en casa. Mis padres me han dado una familia increíble y mis hermanos son mis mejores amigos. Sin ser muy consciente, lo he intentado replicar en mi familia porque fui el niño más feliz del mundo.

Adolescencia complicada, pero ahora es el yerno de España.Mis padres están encantadísimos, pero es verdad que se lo puse un poco difícil. De todo he aprendido y me he dado cuenta de mis fallos.

¿Un plan mejor que tomar la fresca en Alfajarín?¡Pocos! Me acuerdo de las carreras en bicicleta, de las tormentas de verano que te pillaban en la piscina y aguantabas mientras caía la lluvia… Esa ha sido mi infancia: las bicicletas, comida muy rica del huerto de mis abuelos, el castillo y el toro de Osborne. A Alfajarín le tengo cariño porque he pasado todos los domingos y veranos de mi infancia.

¿Qué le pedía a los Reyes Magos?Casi siempre algo de fútbol... Me acuerdo de una camiseta de Van Basten, de la selección holandesa. También algo relacionado con los indios: tipi, plumas, la pipa, flechas y arco. Lo de los vaqueros no me molaba tanto, quería ser indio.

¿Nunca se planteó una cocinita?Esto me ha venido de mayor. Cuando me marché de casa disfrutaba de mis recetas, pero iba mucho a restaurantes. Entonces empecé a tener paladar. Y cuando nacieron mis hijas intenté a hacer lo de fuera en casa. Me vuelve loco comer, de hecho, creo que soy más comedor que cocinero.

Las borrajas de su madre ya son famosas. ¿Sigue siendo su comodín o ahora le llama ella?(Ríe) Lo has dicho tal cual. Es muy gracioso porque ella hace sus platos, pero cuando prueba los míos, los quiere replicar en su casa.

Ha venido a Zaragoza para firmar su libro de recetas, ¿qué podemos encontrar?Hay recetas del programa, pero también otras propias. Para mí era muy importante que cualquiera las pueda cocinar sin tener que llamar a su madre.

Creo que tiene planes en cocinas de renombre.En octubre empiezo el máster del Basque Culinary Center y después estaré un mes con Jordi Cruz en su restaurante ABaC.

Hace unos meses me comentó que le encantaría brindar con los zaragozanos en las Fiestas del Pilar. ¿Se ve de pregonero en las del año que viene?Me da un poco de vergüenza porque son palabras mayores, pero ojalá. Me emociono cada vez que me lo preguntan. Lo disfrutaría mucho porque es la ciudad que amo. Sería un sueño.